Le PDG d’Apple, Tim Cook, veut faire cette dernière chose avant de prendre sa retraite

Il y a dix ans, Tim Cook prenait la direction d’Apple suite au décès prématuré de Steve Jobs. Au cours de la décennie qui a suivi l’ascension de Cook, Apple a connu une croissance exponentielle dans pratiquement tous les domaines. Au-delà de la supervision de l’arrivée de dizaines de nouveaux produits et de deux énormes services de streaming, Cook a fait d’Apple la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. Mais le natif de l’Alabama aura 61 ans cette année, et il y a des signes qu’il est presque prêt à passer à autre chose.

Tim Cook pourrait prendre sa retraite d’Apple cette décennie

Dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg s’est prononcé sur l’avenir de Cook. Gurman note que le plan d’attribution d’actions actuel de Cook versera plus d’un million d’actions d’ici 2025. En tant que tel, il est peu probable que Cook parte avant cette date. Mais même si Apple garderait sans aucun doute Cook à la barre aussi longtemps qu’il le voudra, il pourrait être prêt à passer le flambeau.

“La croyance à l’intérieur d’Apple est que Cook veut simplement rester dans une nouvelle catégorie de produits majeure, qui sera probablement des lunettes de réalité augmentée plutôt qu’une voiture – quelque chose qui est encore plus éloigné”, explique Gurman. « Il comprend également que diriger une entreprise de la Silicon Valley est généralement le jeu d’un jeune et qu’il ne va pas rester bien au-delà de son apogée.

Les rumeurs sur les lunettes de réalité augmentée d’Apple circulent depuis des années. Nous ne les verrons probablement pas avant quelques années, mais nous nous attendons à un casque de réalité mixte en 2022.

Qui prendra la relève une fois Cook parti ?

Avec tout cela en tête, Gurman voit Cook prendre sa retraite entre 2025 et 2028. Quant à la personne qui prendra sa place, Gurman a quelques suppositions. Sans surprise pour une entreprise aussi massive, il y aura beaucoup d’options. Si Apple choisit d’élever l’un de ses employés les plus tournés vers le public, Eddy Cue, Craig Federighi et John Ternus pourraient tous figurer sur la liste. Il y en a d’autres qui sont chez Apple depuis des décennies, comme Deirdre O’Brien et Greg Joswiak.

Selon Gurman, ce sont les quatre personnes les plus susceptibles d’être le prochain PDG d’Apple :

Jeff Williams – Directeur de l’exploitation Greg Joswiak – Vice-président principal, Marketing mondial Deirdre O’Brien – Vice-président principal, Vente au détail + Personnel John Ternus – Vice-président principal, Ingénierie matérielle

Tôt ou tard, le temps de Tim Cook chez Apple prendra fin. En attendant, Apple continuera sans aucun doute à dominer le marché, avec l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 dans quelques semaines.