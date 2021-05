Le PDG d’Apple, Tim Cook, veut que vous regardiez cette publicité avant son témoignage d’Epic Games vendredi – .

Un jour avant que le PDG d’Apple, Tim Cook, ne prenne la parole vendredi dans la bataille judiciaire à enjeux élevés entre le fabricant d’iPhone et Epic Games au sujet des commissions de plus en plus controversées de l’App Store, Apple a publié une nouvelle publicité dans le cadre de sa «Confidentialité». C’est la campagne publicitaire de l’iPhone. Dans cet endroit particulier, que vous pouvez consulter ci-dessous, nous suivons un gars dans sa routine quotidienne, et dans chaque «scène», il utilise une application commune qui facilite tout, de la commande d’un café à l’hélice d’une course en taxi. Au fur et à mesure que l’annonce progresse, de plus en plus de personnes finissent par se faufiler à côté et autour de lui, ramper sur lui et espionner ce qu’il fait, jusqu’à ce qu’il utilise une par une la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple pour les effacer toutes de l’existence, Style de pression de doigt de Thanos.

Chaque occupé disparaît sur fond d’une bande-son post-punk en arrière-plan, gracieuseté du groupe anglais Delta 5 – le chanteur principal dont les paroles sont très à propos, comme: «Puis-je avoir un avant-goût de votre glace? Puis-je lécher les miettes de votre table? Puis-je intervenir dans votre crise? Non, fais attention à tes affaires! »

Comme indiqué, la publication de cette publicité intervient un jour avant que Cook ne prête serment vendredi matin pour témoigner dans le cadre de la procédure devant le tribunal fédéral engagée contre Apple l’année dernière par Epic Games, le fabricant du célèbre jeu vidéo Fortnite, qui est alléguant largement qu’Apple s’engage dans un comportement monopolistique via ses règles pour des développeurs comme Epic.

Le témoignage de Cook clôturera la fin de la troisième semaine de l’essai, qui intervient également alors que des dirigeants de développeurs indépendants d’applications iOS populaires – comme Spotify – ont profité de l’occasion de l’essai pour s’entasser sur Apple, ressassant ce qui est devenu des critiques de longue date. du fabricant d’iPhone, en particulier à l’époque Cook. À savoir, que les règles de l’App Store de la société, y compris la commission que les développeurs doivent payer, sont trop onéreuses, et qu’Apple est censé être à la limite du monopole pour le contrôle qu’il exerce sur ce qui est et n’est pas autorisé à faire partie de l’écosystème de produits et de contenu Apple.

La fonctionnalité de transparence du suivi des applications au cœur de la nouvelle annonce est un bon exemple de cette dynamique. Si vous avez posé la question à Facebook, le plus grand réseau social du monde pourrait avoir l’impression qu’Apple est un peu un intimidateur ici et utilise sa puissance et sa taille pour détourner l’avantage de Facebook. Du point de vue d’Apple, cette publicité est une sorte d’énoncé de mission déguisé en publicité commerciale pour le plus gros produit de l’entreprise – c’est comme si l’entreprise promettait «vos secrets sont en sécurité avec nous», ce qui est autant un avantage qu’Apple vend comme Ce sont toutes les cloches et sifflets dont les utilisateurs peuvent profiter sur les iPhones, les iPad et les autres gadgets de l’entreprise.

Malgré la véracité de cette déclaration, le message selon lequel Apple est une entreprise en laquelle vous pouvez avoir confiance en matière de confidentialité résonne certainement auprès des consommateurs. Si ce n’était pas le cas, le PDG de Goldman Sachs, par exemple, n’aurait pas été en mesure de déclarer avec confiance qu’Apple Card a connu le lancement de cartes de crédit le plus réussi de tous les temps (Goldman est le partenaire financier d’Apple qui alimente le produit de carte de crédit encore relativement nouveau du fabricant d’iPhone. ). Sérieusement, qui, sain d’esprit, aurait confiance en une carte de crédit soutenue par Facebook? Et cela, en passant, vient de quelqu’un qui aime beaucoup les produits du géant des réseaux sociaux, y compris des choses comme Facebook Messenger et mon casque Oculus Quest 2.

Je ne sais pas pour vous, mais je suis très impatient de voir ce que Cook pourrait avoir à dire à propos de la transparence du suivi des applications, et à quel point cela résonne auprès des utilisateurs, peut-être dans ses remarques liminaires lors de la WWDC 2021, un peu plus de deux semaines après à présent.