Le PDG d’Ark Invest parle des crypto-monnaies et dit qu’elles sont loin d’être une bulle

La saison 9B de Teen Mom OG a repris là où les choses s’étaient arrêtées. Cela signifiait que les téléspectateurs ont pu voir ce que Maci Bookout ressentait à propos du drame intense des retrouvailles qui s’était produit entre elle, son mari, Taylor McKinney, et les parents de Ryan Edwards, Jen et Larry Edwards. Quand […] More