Le PDG d’ARK Invest réitère que Bitcoin atteindra 500 000 $

La PDG d’ARK Invest, Cathie Wood, a également noté que la position de son entreprise sur Ethereum avait changé ces derniers mois.

S’exprimant lors de la conférence SALT à New York, Cathie Wood de la société de gestion d’actifs ARK Invest a déclaré qu’elle voyait Bitcoin se multiplier par dix pour atteindre 500 000 $. Elle a défini la réclamation comme une projection sur une période de cinq ans. Au cours de l’entretien, au cours duquel il s’est entretenu avec Andrew Ross Sorkin de CNBC, Wood a montré qu’il restait plus optimiste que jamais à propos de la principale crypto-monnaie.

Elle a épinglé sa prédiction sur les investisseurs institutionnels se diversifiant davantage vers les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin.

« Si nous avons raison et que les entreprises continuent de diversifier leur trésorerie dans quelque chose comme Bitcoin, et que les investisseurs institutionnels commencent à allouer 5% de leurs fonds à [Bitcoin], ça pourrait aussi l’être pour d’autres crypto-monnaies, nous pensons que le prix sera dix fois ce qu’il est aujourd’hui », a-t-il commenté. “Donc au lieu de 45 000 $, plus de 500 000 $.”

Étant donné que les chiffres de croissance des actifs depuis la création montrent une augmentation de la valeur de plus de 400 000 %, il est difficile d’écarter le point de vue de Wood.

Satisfait de la croissance d’Ethereum

Fait intéressant, Wood avait également confiance en Ethereum en reconnaissant son évolution avec la récente version d’Ethereum 2.0 qui a mis en jeu le mécanisme de preuve de participation.

“Notre confiance dans l’éther a considérablement augmenté alors que nous avons vu le début de cette transition de la preuve de travail à la preuve d’enjeu”, a observé le responsable d’ARK Invest.

Il a également parlé de l’impact d’Ether concernant l’avancement et la croissance observés dans les industries de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

“Éther […] connaît une explosion de l’activité des développeurs, grâce au NFT et au DeFi. Je suis fasciné par ce qui se passe chez DeFi, qui fait s’effondrer le coût des infrastructures pour les services financiers d’une manière que je sais que l’industrie financière traditionnelle n’apprécie pas en ce moment. »

Bitcoin est toujours votre premier choix

Wood a réitéré sa préférence pour Bitcoin, attribuant cette affection au fait que l’actif numérique est désormais accepté comme monnaie légale au Salvador. Il a fait valoir que Bitcoin aurait toujours une plus grande part des allocations d’investissement, recevant une préférence de 60 % : 40 % pour Ethereum.

Sur le paysage réglementaire, Wood, dont la société ARK Invest est un investisseur dans Coinbase, a remis en question les singeries de la SEC. Le régulateur a récemment fourni à l’échange un avis de Wells, une indication de l’intention de traiter l’échange pour son programme Coinbase Lend.

Le bois n’est pas le seul partisan haussier du Bitcoin. Michael Saylor de MicroStrategy a tweeté lundi que sa société avait acquis 5 050 bitcoins. La dernière acquisition porte la somme de propriété de la société de renseignement à 114 042 bitcoins.