Le PDG d’Ark Invest voit les banques centrales des marchés émergents accumuler du Bitcoin

«Impossible» d’arrêter la crypto-monnaie: Cathie Wood d’Ark Invest voit les banques centrales des marchés émergents accumuler du Bitcoin

Elle s’attend à ce que les régulateurs soient «plus amicaux au fil du temps» tout en élargissant son champ d’action pour inclure Ethereum et s’attend à ce que les banques centrales le fassent avec la BTC et d’autres devises.

Cathie Wood, d’Ark Investment, a haussé les épaules pour craindre des réglementations plus strictes, car la crypto-monnaie est «déjà en route et il sera impossible de la fermer».

En fait, les régulateurs «seront un peu plus amicaux au fil du temps» envers les crypto-monnaies par peur de rater (FOMO) l’innovation fournie par le secteur, a déclaré Wood lors de la conférence Consensus 2021 organisée par CoinDesk.

Parlant des préoccupations environnementales, Wood a déclaré: «La moitié de la solution consiste à comprendre le problème.»

«Cet audit de ce que les mineurs, certainement en Amérique du Nord, sont prêts à faire quant à la part de leur consommation d’électricité générée par les énergies renouvelables va mettre ce sujet en évidence et encouragera une accélération de l’adoption des énergies renouvelables au-delà de laquelle autrement aurait pris la place.

Cela pourrait également rendre l’industrie solaire plus attrayante, a-t-elle déclaré. Ark n’investit pas dans les actions solaires car il n’est pas clair si l’industrie pourrait être rentable dans les cinq prochaines années sans subventions, mais «cette dynamique pourrait changer cela. Je suis donc très enthousiaste à ce sujet », a ajouté Wood.

Ark Investment Management a publié un rapport le mois dernier indiquant que l’exploitation minière de Bitcoin peut stimuler les investissements dans l’énergie solaire et rendre plus d’énergie renouvelable disponible pour le réseau.

Élargir le focus

Lors de la récente vente qui a fait chuter les prix de la BTC d’un peu plus de 53%, comme nous l’avons signalé, un montant record de sorties de fonds en bitcoins a été enregistré, même s’il ne s’agissait que de 0,2% des actifs sous gestion.

Wood a déclaré que l’accent mis sur les facteurs verts avait probablement conduit à une pause dans l’achat institutionnel de Bitcoin.

Taureau crypto, Wood a récemment déclaré qu’elle était confiante quant à sa prévision de prix Bitcoin de 500000 $.

Comme nous l’avons signalé, Ark va au-delà du Bitcoin; Au cours du trimestre 2021, Ark a acheté des actions Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ainsi que la deuxième plus grande crypto-monnaie qui gagne du terrain. Elle est déjà fortement investie dans les actions COIN de Coinabase.

Ark a maintenant embauché un mineur d’Ether dans son équipe d’analystes dans le cadre d’une concentration croissante sur les crypto-monnaies, a déclaré Wood tout en prédisant que la déflation fera monter la valeur du bitcoin en exerçant une pression sur les devises des pays émergents qui dépendent des matières premières.

«Je ne serais pas surpris si certaines de ces banques centrales des marchés émergents commencent à accumuler du Bitcoin et d’autres devises, car si elles savent que leurs devises diminuent … elles seront attaquées à mesure que les réserves diminuent.»

En ce qui concerne les problèmes du marché boursier, les inquiétudes concernant la hausse des impôts américains sur les plus-values ​​nuisent aux «actions à forte volatilité et aux multiples multiples», a-t-elle déclaré.

Wood, dont l’ETF Ark Innovation a été le fonds d’actions américaines le plus performant en 2020 pour ses paris démesurés sur des actions qui ont prospéré pendant la pandémie, voit son fonds phare en baisse de près de 30% par rapport à son sommet de début février.

