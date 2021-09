Le PDG d’Arsenal, Vinai Venkatesham, confirme “l’investissement important” de Stan Kroenke dans le mercato d’été et appelle à “l’unité” après le début de saison cauchemardesque dans un message au personnel du club

in

Le début de saison cauchemardesque d’Arsenal les a vus faire l’objet d’immenses critiques de la part de leurs fans, et cela a conduit le PDG du club, Vinai Venkatesham, à envoyer un message demandant “l’unité”

Le chef a également soutenu les énormes dépenses des Gunners cet été, insistant sur le fait qu’ils ont suivi une stratégie claire et que tout a été rendu possible grâce à “un investissement important” du propriétaire Stan Kroenke.

Kroenke est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal mais a soutenu financièrement le club cet été

Le manager Mikel Arteta n’aurait pas pu connaître un pire début de saison, qui a vu son équipe s’asseoir au fond de la Premier League après avoir perdu les trois matchs jusqu’à présent sans marquer de but.

C’est le pire début de saison de l’équipe du nord de Londres en 67 ans.

Et tandis que l’ambiance aux Emirats a été améliorée avec leur fenêtre de transfert chargée, qui les a vus débourser près de 150 millions de livres sterling sur de nouvelles recrues, beaucoup se demandent maintenant si la plus grande frénésie de dépenses en Angleterre cet été a réellement amélioré leur équipe.

L’Evening Standard rapporte qu’ils ont vu un message envoyé par Venkatesham tard le jour de la date limite de transfert de mardi.

Et il aurait dit aux employés de “rester positifs” et il est “confiant que nous pouvons et sortirons du combat”.

Le message dit : « Bien sûr, j’écris cette mise à jour dans le contexte d’un début de saison extrêmement décevant.

«Je sais à quel point c’est difficile pour vous tous, à la fois en tant que supporters et employés, avec des critiques venant de tous les angles.

Il y a une pression immense sur Mikel Arteta pour changer les choses à Arsenal

« Dans des moments comme celui-ci, il est essentiel que nous restions ensemble et restions positifs. Nous avons une série de matchs très importante à venir après la pause internationale et je suis convaincu que nous pouvons et allons nous battre.

«Notre approche pour cette fenêtre a été encadrée en reconnaissant pleinement que nous ne sommes pas là où nous voulons être sur le terrain – terminant huitième la saison dernière, sans football européen pour la première fois depuis de nombreuses années.

“C’est bien en deçà des normes que chacun de nous a, et bien sûr que nos fans exigent à juste titre de nous, qui est de concourir pour les plus gros trophées du jeu.

“Bien que nous aimerions sauter d’où nous sommes à l’endroit où nous voulons être en un instant, nous devons être réalistes sur le fait que l’écart est trop grand pour le faire. A ce titre, notre activité cette vitrine a été centrée sur les jeunes.

Ben White, 23 ans, était la plus grosse signature d’Arsenal cet été à 50 millions de livres sterling de Brighton

«Notre stratégie est de remplir notre équipe avec certains des jeunes talents les plus excitants d’Europe, avec des joueurs de notre académie et d’ailleurs, qui peuvent grandir et se développer ensemble sous Mikel pour nous emmener là où nous voulons aller.

« Bien que cela ne se fasse pas du jour au lendemain, nous pouvons faire des progrès positifs et cela nous donne la meilleure voie vers le succès futur de manière durable. »

Alors que les choses sur le terrain semblent lamentables, l’activité du club a été plutôt positive car ils ont signé six joueurs au cours de la fenêtre de transfert et ont également eu un dégagement massif.

Ben White, Martin Odegaard, Nuno Tavares, Aaron Ramsdale, Albert Sambi Lokonga et la signature du jour de la date limite Takehiro Tomiyasu ont tous été amenés par Arteta.

Parallèlement aux départs, les Gunners sont devenus les plus gros dépensiers au cours de l’été car ils avaient des dépenses nettes totales d’un peu plus de 120 millions de livres sterling.

N’ayant plus rien à faire, les choses en dehors du terrain doivent s’améliorer rapidement après la pause internationale alors qu’Arteta vise à sauver son travail, à commencer par un match vital contre Norwich City après la pause internationale.

Arsenal a été battu par Man City pour en faire trois défaites en trois matchs pour commencer la nouvelle saison de Premier League

Mais, alors que le propriétaire impopulaire Kroenke continue de faire face à la colère des fans d’Arsenal, Venkatesham a insisté sur le fait que leur été productif aurait été impossible sans l’approbation de l’Américain.

“Bien que Covid et aucun football européen n’apportent de défis financiers, nos propriétaires, Stan et Josh Kroenke, ont sanctionné des investissements très importants dans cette fenêtre de transfert à l’appui de notre stratégie”, a-t-il ajouté.

« Cela a inclus la signature de Nuno Tavares (21 ans), Ben White (23 ans), Sambi Lokonga (21 ans), Martin Odegaard (22 ans), Aaron Ramsdale (23 ans) et Takehiro Tomiyasu (22 ans), ainsi que le renouvellement des accords avec Emile Smith. Rowe (21) et Kieran Tierney (24).

“Tous ces joueurs sont signés sur des contrats à long terme.”

