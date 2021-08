Le PDG d’Asda, Roger Burnley, démissionne plus tôt que prévu après son rachat

in

Roger Burnley a annoncé pour la première fois son intention de quitter son poste de PDG d’Asda en mars. // Roger Burnley quitte son poste de PDG d’Asda plus tôt que prévu après la prise de contrôle terminée // Il devait initialement démissionner en 2022 lorsqu’un successeur a été trouvé // Asda dit qu’un processus de recrutement était toujours en cours mais qu’il s’agissait d’une période de transition pour le PDG le rôle était maintenant terminé

Le directeur général d’Asda, Roger Burnley, a quitté le géant des supermarchés après la finalisation de son rachat de 6,8 milliards de livres sterling.

Burnley a annoncé son intention de démissionner de son poste de directeur général en mars, mais a initialement déclaré qu’il avait l’intention de rester à Asda jusqu’en 2022, date à laquelle un successeur sera en place.

L’épicier Big 4 a déclaré aujourd’hui qu’il avait quitté son poste après une “période de transition” sous les nouveaux propriétaires du géant de la vente au détail.

Asda a ajouté qu’un processus de recrutement était toujours “en cours” pour trouver son remplaçant au poste le plus élevé de l’un des plus grands employeurs privés du Royaume-Uni.

Cela survient après que le milliardaire Issa Brothers derrière le géant de l’avant-cour EG Group et le fonds de capital-investissement TDR Capital ont finalisé l’acquisition d’Asda plus tôt cette année.

La société a déclaré qu’elle attendait “de faire une nouvelle annonce concernant son remplacement à long terme et quelques nominations supplémentaires”.

Le chef de M&S Food, Stuart Machin, et le chef de l’exploitation de Morrisons, Trevor Strain, ont été associés à la prise de fonction de chef de la direction après Burnley.

Asda a ajouté que, dans l’intervalle, Mohsin et Zuber Issa travailleraient en étroite collaboration avec l’équipe de direction d’Asda pour aider à conduire la nouvelle stratégie de la chaîne de supermarchés.

Dans un communiqué, les frères ont déclaré : « L’activité Asda a prouvé sa résilience au cours des 18 derniers mois et dispose d’une plate-forme solide pour poursuivre l’innovation et la croissance.

« Nous avons convenu avec Roger que le moment était venu pour lui de se retirer de l’entreprise après une période de transition sous notre propriété.

« Nous tenons à remercier Roger pour son leadership et sa contribution au cours de son temps avec l’entreprise, en particulier au cours de la dernière année.

« Nous avons une excellente équipe de plus de 140 000 collègues chez Asda, et nous sommes impatients de tous les aider à livrer à nos clients au cours du second semestre de l’année. »

Asda appartenait auparavant à Walmart, qui a conservé un siège au conseil d’administration une fois la prise de contrôle terminée.

