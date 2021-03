Le PDG d’Atani sur les défis de la construction d’un terminal de trading, l’avenir de la crypto et plus encore ⋆ Crypto New Media

CryptoSlate a récemment eu l’occasion de discuter avec Paul Barroso, le co-fondateur et PDG d’Atani.

Barroso est un crypto trader passionné et un ingénieur logiciel expérimenté. Après avoir obtenu un diplôme en informatique, Paul a développé une carrière en génie logiciel à Londres, au Royaume-Uni.

Après avoir acquis de l’expérience dans la pile technologique à la fois en tant qu’ingénieur frontend et backend, Paul a rejoint la banque d’investissement américaine Morgan Stanley, où il a développé un moteur de correspondance commerciale et un centre d’intelligence de données pour son groupe Fixed Income.

Avant de co-fonder Atani, Paul a fondé un bureau de négociation propriétaire de crypto-monnaie et négocié sur les marchés au comptant, sur marge, sur produits dérivés, sur options et sur les marchés OTC pour la crypto.

Quel est votre parcours professionnel et comment / quand êtes-vous entré dans la crypto?

J’ai une formation d’ingénieur logiciel. Après avoir obtenu un diplôme en informatique, j’ai développé ma carrière à Londres, où j’ai travaillé pour Morgan Stanley. J’ai toujours eu un intérêt pour le trading sur les marchés financiers et, en 2013, j’ai commencé à investir dans le bitcoin. Ce qui était au départ un passe-temps est devenu une toute nouvelle carrière. J’ai finalement décidé de travailler à plein temps et j’ai fini par créer un bureau de trading exclusif crypto.

Dites-nous pourquoi vous avez décidé de créer Atani?

En tant que commerçant, j’ai souffert des douleurs qui vont de pair avec la gestion de la cryptographie, le trading sur plusieurs bourses, l’utilisation de différents services liés à la cryptographie ou la gestion des taxes. Et le manque de meilleures alternatives m’a poussé, avec ma sœur et mon partenaire commercial, à créer notre propre solution. Cette solution est Atani, la plate-forme tout-en-un pour les traders de crypto. Je suis actuellement PDG de la société, où nous travaillons dur pour rendre le crypto trading facile et abordable.

Où se trouve votre équipe et pourquoi avez-vous choisi cette juridiction?

Du point de vue de la conformité réglementaire, nous fournissons des outils logiciels aux traders et investisseurs en crypto, mais ne nous engageons dans aucune activité financière réglementée nous-mêmes (par exemple, conservation, prise de dépôts, prêts, paiements, fourniture de liquidités, etc.), donc notre juridiction (Espagne Union européenne) n’est pas une question pertinente.

Quelles sont certaines des réalisations ou des jalons notables d’Atani?

Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli à Atani jusqu’à présent. Tout d’abord, nous avons réuni une équipe A composée de professionnels exceptionnels de la crypto, de la finance et de la technologie. Et ensemble, nous avons pu prendre une idée ambitieuse et la transformer en un produit étonnant que les commerçants de plus de 100 pays adorent. De plus, nous avons construit une technologie unique. Par exemple, le terminal de trading n’est pas dépositaire et il est alimenté par une infrastructure de données qui traite plus d’un milliard d’événements quotidiens en temps réel. Notre plateforme technologique nous permet d’évoluer rapidement, de proposer de nouvelles fonctionnalités et de nous attaquer à des marchés entièrement nouveaux. Enfin, nous nous sentons humiliés par le calibre des sociétés de capital-risque et des investisseurs providentiels qui ont été attirés par le projet et qui soutiennent Atani.

Quels sont les avantages de l’utilisation de la plate-forme Atani par rapport à d’autres terminaux de trading crypto?

Tout d’abord, Atani est un «guichet unique». Nous avons intégré plus de 20 des principaux échanges mondiaux de crypto-monnaies et tous les outils dont tout commerçant a besoin sur une seule plateforme. Désormais, n’importe qui peut gérer l’ensemble de ses transactions, le suivi de son portefeuille, ses graphiques, ses alertes, ses déclarations fiscales, etc. à partir d’une seule interface. Deuxièmement, presque toutes les plateformes de trading sont basées sur le cloud. En revanche, Atani est une application de bureau non dépositaire, ce qui en fait le terminal de trading le plus sûr qui soit. Enfin, tous les produits et services de la suite de produits actuelle sont entièrement gratuits. Nous ne facturons aucun type de frais de négociation ou d’abonnement récurrent.

Si Atani est gratuit, comment gagner de l’argent?

Eh bien, le fait est que nous ne gagnons pas d’argent à partir d’aujourd’hui. Nous ajouterons des fonctionnalités plus avancées (par exemple des API pour les développeurs) et créerons un modèle freemium à l’avenir. Mais continuera à travailler dur pour donner autant que possible pour le moins possible. Notre ambition est de devenir un acteur technologique pertinent à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus qu’à long terme, faire ce qu’il faut pour l’utilisateur (créer une plate-forme qui offre une valeur considérable gratuitement à des millions d’utilisateurs) est la bonne chose à faire pour l’entreprise. Nous sommes soutenus par certaines des plus grandes sociétés européennes de capital-risque et des investisseurs providentiels, et nos investisseurs sont pleinement alignés sur cette vision à long terme.

Que pouvez-vous nous dire d’autre sur la feuille de route des produits Atani? Quelles fonctionnalités à venir êtes-vous le plus impatient de déployer?

Notre étoile nordique sont les besoins et les désirs des traders de crypto, et nous avons une feuille de route très agressive pour répondre à leurs attentes. Entre autres choses, nous lancerons une application mobile, ajouterons plus d’échanges au comptant et inclurons des rapports fiscaux pour plus de pays. Nous prévoyons également de fournir un soutien pour le trading à terme, le trading sur marge, les échanges décentralisés et les portefeuilles sans échange.

Quels sont les plus grands défis de la construction d’un terminal de trading crypto?

Le plus grand défi est que faire la bonne chose n’est presque jamais la chose la plus facile à faire. Par exemple, si nous avions construit Atani comme un terminal Web (au lieu d’une application de bureau), cela nous aurait demandé beaucoup moins d’efforts. Mais si nous avions construit un terminal Web, cela signifierait que les clés API qui permettent le trading pour chaque utilisateur seraient stockées dans un serveur centralisé. Si un pirate informatique compromettait ce serveur unique, il aurait accès à toutes ces informations et pourrait en profiter de plusieurs manières. Nous avons donc pris le chemin difficile et avons choisi de construire un terminal de trading de bureau qui n’est pas de garde. Les clés API sont stockées localement dans l’appareil de chaque utilisateur et sécurisées avec un cryptage de niveau militaire. Cela signifie que nos serveurs n’ont jamais accès aux clés API ou aux fonds des utilisateurs. Ainsi, dans le cas peu probable où Atani serait piraté, les attaquants ne seraient pas en mesure de voler des fonds. Prenons un autre exemple, la plupart des terminaux de trading ne fournissent pas de données en temps réel. Par exemple, ils capturent juste un instantané du carnet de commandes de temps en temps. Avoir accès aux données du marché en temps réel et aux carnets de commandes tick par tick est essentiel pour de nombreux traders, nous avons donc décidé d’investir massivement pour construire une infrastructure capable de traiter d’énormes quantités de données de marché en temps réel.

Quels autres projets et / ou développements de blockchain vous intéressent le plus?

Je suis particulièrement enthousiasmé par de nombreux développements qui ont lieu dans l’espace DeFi, qui continueront de croître en valeur et en utilité. Par exemple, les échanges inter-chaînes qui permettent des transferts de valeur indépendants de la blockchain et augmenteront l’interopérabilité globale de l’écosystème cryptographique. De plus, tout le travail effectué pour améliorer l’évolutivité des blockchains programmables, à la fois par Ethereum et par certaines de ses alternatives comme Polkadot ou Solana, est très prometteur. Une autre tendance pertinente est celle des NFT, qui en sont encore à leurs tout débuts, mais qui apporteront une valeur fondamentale à l’écosystème une fois que les gens auront compris comment mettre en place les bonnes incitations pour les détenteurs de jetons.

Avez-vous des prédictions de blockchain et / ou de cryptographie pour 2021 et au-delà?

Je suis sûr que l’écosystème continuera à mûrir, à se développer en termes d’utilité et à attirer des capitaux intelligents et les meilleurs talents. Les investisseurs institutionnels continueront d’augmenter leur exposition à la cryptographie et joueront un rôle clé dans l’élargissement de l’accès aux investisseurs de détail traditionnels. Nous constatons également beaucoup d’intérêt de la part des fonds de capital-risque et maintenant aussi des grandes entreprises, comme PayPal, avec des stratégies à long terme et des plans très ambitieux pour développer des capacités et des entreprises liées à la cryptographie. Cela, avec l’introduction en bourse de Coinbase, conduira à un marché très actif pour les fusions et acquisitions dans le domaine de la cryptographie.

Quels sont les plus grands obstacles à l’adoption généralisée de la cryptographie?

Comme nous le voyons, le manque de convivialité est le principal défaut de la cryptographie. À partir d’aujourd’hui, soit vous vous rendez dans un jardin clos, tel que Coinbase, dont les fonctionnalités sont limitées et qui a des coûts excessifs pour les utilisateurs finaux, soit vous devez recourir à des solutions verticales multiples et déconnectées. Atani existe pour résoudre cela. Nous suivons une approche centrée sur l’utilisateur et sommes obsédés par la fourniture de solutions accessibles de bout en bout pour les traders et les investisseurs en crypto.

Quelle est votre opinion la plus controversée concernant la blockchain et / ou la crypto-monnaie?

Comme je l’ai déjà dit, je pense que les NFT apporteront une valeur fondamentale à l’écosystème et alimenteront des cas d’utilisation réels dans certaines industries. Mais nous sommes encore très tôt, dans une phase de découverte et d’apprentissage. Cela signifie qu’environ 90% des choses qui se passent actuellement mourront probablement, et seulement quelques-unes resteront dans quelques années. À ce stade, le marché est trop spéculatif et ressemble beaucoup aux ICO de 2017. Pensé, il y a une différence clé. Lorsque les marchés d’un actif fongible s’effondrent, vous pouvez, en général, prendre une perte et sortir de cette position. Avec les jetons non fongibles, compte tenu de leur caractère unique et de leur manque de liquidité, au moment où les marchés s’effondreront, il sera très difficile de sortir de ces positions, même à perte.

