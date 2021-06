Le PDG d’Athira Pharma mis en congé, les actions chutent

Leen Kawas, PDG d’Athira Pharma, au sommet . 2018. (Photo . / Kevin Lisota)

Le PDG d’Athira Pharma, Leen Kawas, a été mis en congé temporaire jusqu’à ce que la société de biotechnologie de la région de Seattle termine un examen “issu de la recherche doctorale menée par le Dr Kawas à l’Université de l’État de Washington”.

Les actions ont fortement chuté dans les échanges après les heures normales, chutant de plus de 30%.

La société de 10 ans – qui développe des médicaments pour le traitement de la maladie d’Alzheimer – a déclaré que le directeur de l’exploitation, Mark Litton, assumerait les responsabilités quotidiennes pendant le congé de Kawas. Elle restera au conseil d’administration.

La société, qui a formé un comité spécial pour examiner la question, a publié une déclaration du président du conseil d’administration Tachi Yamada.

«Athira s’engage à respecter l’intégrité de la recherche scientifique dans sa mission de restaurer la santé neuronale des personnes souffrant de maladies neurologiques, afin que les patients puissent retrouver leurs souvenirs, leur vie et leurs relations familiales. ATH-1017 a été découvert, développé et breveté par Athira sur la base de nouvelles données générées au sein de l’entreprise. La société est confiante dans le potentiel thérapeutique de l’ATH-1017 pour le traitement de la démence.

La société a déclaré qu’elle ne commentait pas la question tant que l’examen n’était pas terminé, et Kawas n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

L’été dernier, Kawas a déclaré à . que le potentiel de la technologie d’Athira est “énorme”. Elle a cofondé Athira – anciennement connue sous le nom de M3 Biotechnology – avec les chercheurs de la WSU Joseph Harding et Jay Wright, la WSU notant la promesse d’études initiales dans un article de 2012.

L’histoire ne mentionnait pas Kawas et faisait référence à la technologie comme à un «médicament WSU», Harding et Wright et d’autres collègues rapportant les premiers résultats dans le Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Athira est devenue publique en septembre dernier, levant 204 millions de dollars après avoir fixé le prix des actions à 17 dollars. L’action s’échangeait autour de 12 $ jeudi après-midi.

Au moment de l’introduction en bourse, Kawas était la première femme à diriger une société cotée en bourse dans l’État de Washington depuis plus de deux décennies.

“J’ai été confondu avec la fille du vestiaire plus de fois que je ne peux en compter”, a déclaré Kawas à Forbes dans son profil 2016. “Mais les gens qui pensaient que j’étais la fille du manteau au début de la réunion étaient prêts à investir beaucoup d’argent dans mon entreprise à la fin.”