Le PDG de 21,9 millions de dollars de Gap Inc. – WWD

L’ascension de Sonia Syngal de la tête de la division Old Navy à la directrice générale de Gap Inc. a été lucrative.

La rémunération totale du PDG est passée à 21,9 millions de dollars l’année dernière, contre 4,8 millions de dollars l’année précédente, lorsqu’elle dirigeait Old Navy.

La majeure partie de sa rémunération provenait d’attributions d’actions et d’options évaluées à un total de 18,7 millions de dollars, bien que sa prise finale de cette rémunération dépendra de l’évolution de la valeur des actions de la société.

Le PDG a également reçu un salaire de 1,2 million de dollars, une prime d’encouragement de 1,8 million de dollars et 168 054 dollars en autres rémunérations, dont 94 679 dollars en utilisation personnelle de l’avion de la société.

Syngal est entré dans le bureau du coin de Gap à un moment charnière, peu de temps après qu’Art Peck ait été évincé de son poste de PDG et que le projet de scission d’Old Navy ait été abandonné et juste avant que le coronavirus ne réinitialise le paysage de la vente au détail.

«Chaque crise est une opportunité, et celle-ci a rencontré Gap à un moment crucial», a-t-elle déclaré aux analystes ce mois-ci. «Nous profitons de cette opportunité pour diriger avec nos avantages concurrentiels. Tout en adoptant les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été fondée pour émerger dans un lieu de force et avec une voie à suivre claire.

Elle a déclaré que la société avait augmenté son fichier de clients connus de 14% l’année dernière à plus de 183 millions, tout en facilitant également les achats en ligne, les options de retrait en magasin, le ramassage en bordure de rue et les nouveaux modes de paiement.

La société, qui commencera à vendre la ligne Yeezy de Kayne West dans ses magasins du même nom au deuxième trimestre, a révélé les détails de rémunération des hauts dirigeants dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le dépôt de paquets de paie détaillés pour Mark Breitbard, président et chef de la direction de Banana Republic (12,1 millions de dollars); la vice-présidente exécutive, chef des affaires juridiques, de la conformité et de la durabilité Julie Gruber (6,4 millions de dollars); La présidente-directrice générale d’Old Navy, Nancy Green (6,2 millions de dollars), et la vice-présidente exécutive et directrice financière, Katrina O’Connell (6,1 millions de dollars).

