Le PDG de .5T BlackRock déclare que les investisseurs peuvent ne pas venir vers eux pour la crypto, pas ce “type de demande”

Le PDG de BlackRock à 9,5 millions de dollars a déclaré que les investisseurs pourraient ne pas leur demander de crypto, pas ce «type de demande»

C’est peut-être la raison pour laquelle Larry Fink n’a pas répondu à une seule question sur la crypto au cours des deux dernières semaines lors de ses voyages d’affaires, mais pour le marché boursier américain, il pense que “la ligne de tendance va toujours être à la hausse”, en raison de “la montant d’argent qui cherche à être mis au travail.

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré qu’il ne voyait pas beaucoup de demande pour les actifs cryptographiques.

Dans une interview avec CNBC Squawk Box publiée mercredi, Fink a déclaré qu’alors qu’il avait été interrogé sur Bitcoin et les cryptos, au cours des deux dernières semaines de son voyage d’affaires, aucune question n’avait été posée sur les actifs numériques.

“Cela ne fait pas partie de l’accent mis sur la retraite et les investisseurs à long terme”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Nous voyons très peu de demande des investisseurs sur ce genre de choses.”

Tout en reconnaissant que ce genre de demande peut ne pas venir au gestionnaire d’actifs, il a déclaré que les fonds de retraite sont plus intéressés par leur portefeuille à long terme. Fink a dit,

« Franchement, ils ne viennent peut-être pas à BlackRock pour ce type de demande, mais je dirais que pour tous les fonds de pension et les compagnies d’assurance, pour toutes les RIA avec lesquelles nous parlons pour leurs clients au nom de leurs retraites, le dialogue est sur la façon dont je devrais naviguer dans mon portefeuille et comment devrais-je penser à mon portefeuille à long terme.

Auparavant, le PDG du plus grand gestionnaire du monde avait déclaré que la principale crypto-monnaie “avait attiré l’attention et l’imagination de nombreuses personnes” qui étaient “fascinées” par elle, mais a noté qu’elle n’avait pas prouvé sa viabilité à long terme.

En avril dernier, a-t-il déclaré, Bitcoin peut devenir une “grande classe d’actifs”.

À l’époque également, il a déclaré : « Nous gagnons de l’argent, mais je ne suis pas ici pour vous dire que nous constatons un intérêt généralisé de la part des institutions du monde entier », ajoutant que les institutions pourraient « parler à quelqu’un d’autre. “

Trajectoire ascendante

La société de gestion d’actifs a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 10,03 $ par action au cours du trimestre, dépassant l’estimation, et a vu ses actifs sous gestion atteindre un record de 9,49 billions de dollars.

Pourtant, BlackRock a chuté aujourd’hui de 1,4% dans l’action avant commercialisation.

Pendant ce temps, dans son interview avec CNBC, Fink a déclaré que la tendance à long terme restait forte tout en parlant du marché boursier américain. Mais, bien sûr, il « ne dit pas » que ce sera une ligne droite ascendante. Il ajouta,

“Mais dans l’ensemble, avec le montant des mesures de relance budgétaire et monétaire, et plus important encore avec la quantité de liquidités qui cherche à être utilisée, je pense que la ligne de tendance va toujours être à la hausse.”

Ceci, combiné à des taux bas ou négatifs, explique pourquoi “les propriétaires d’actifs sont les plus grands bénéficiaires de la politique monétaire”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les actions de mèmes, Fink espère une amélioration de la littératie financière afin qu’au lieu de se concentrer uniquement sur la spéculation, davantage de personnes investissent à long terme – “Je considère cela comme une première étape possible”, a-t-il déclaré.

Cependant, il ne pense pas que l’inflation sera transitoire comme l’a souligné la Réserve fédérale ; ce sera plutôt « plus systématique ». Fink a dit,

“Je pense qu’il s’agit d’un changement fondamental et fondamental dans la façon dont nous gérons la politique économique… maintenant nous disons que les emplois sont plus importants que la consommation.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.