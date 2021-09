Le PDG de 98point6, Robbie Cape, n’est plus avec l’entreprise en plein bouleversement au démarrage de la télémédecine

Robbie Cape, ancien PDG de la startup de soins primaires virtuels 98point6, accepte le prix de l’innovation en santé de l’année en 2019 aux . Awards. (Photo . / Kevin Lisota)

Le PDG de 98point6, Robbie Cape, ne travaille plus dans la société de soins de santé virtuelle fortement financée qu’il a aidé à démarrer en 2015, a appris ..

La société a confirmé mercredi que Cape est sorti et que la recherche d’un remplaçant est en cours.

Il est inhabituel pour un co-fondateur et PDG de partir brusquement, sans personne en ligne pour prendre le relais. Des sources affirment que le départ de Cape a surpris les employés. Le président Jeff Greenstein, un des premiers investisseurs de 98point6 via sa société YIS Capital, occupe le poste de PDG par intérim.

Nous avons contacté Cape et mettrons à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse.

Voici une déclaration de 98point6 COO Fukiko Ogisu :

« À partir d’aujourd’hui, Robbie Cape n’occupe plus le poste de PDG pour 98point6. Nous apprécions ses six années de vision et de leadership. Bien que Robbie ne fasse plus partie de l’entreprise, nous continuerons à exécuter la mission qu’il a contribué à créer : garantir que chaque être humain sur Terre a accès à des soins primaires de haute qualité sans jamais avoir à faire un compromis financier pour obtenir ce. Le conseil d’administration de 98point6 procède à une recherche de cadres pour un nouveau PDG. L’équipe de niveau C continuera de diriger l’entreprise et Jeff Greenstein, co-fondateur et président de 98point6, servira de PDG par intérim pendant que le conseil mènera la recherche.

Cape est un vétéran de la scène technologique de Seattle. Il a vendu son ancienne entreprise, l’application de planification familiale Cozi, à Time Inc. en 2014 et a déjà passé 12 ans chez Microsoft.

En 2015, Cape a fondé 98point6 aux côtés de Gordon Cohen, professeur à l’Arizona State University, et de Greenstein (qui n’a pas été révélé en tant que co-fondateur jusqu’à aujourd’hui).

L’entreprise de 350 personnes aide à faciliter les rendez-vous virtuels de soins primaires et a signalé une énorme demande au milieu de la pandémie. Il a levé un tour de table de série E de 118 millions de dollars en octobre dirigé par le géant du capital-investissement L Catterton et la société d’investissement en phase avancée Activant Capital. À l’époque, la société était évaluée à 518 millions de dollars, selon PitchBook.

98point6 fournit des soins primaires dans les 50 États à plus de 3 millions de patients, les connectant en temps réel à ses médecins aux côtés d’un chatbot alimenté par l’IA, de textes et d’images numériques. Ses clients comprennent des sociétés géantes telles que Boeing et Chipotle, ainsi que des plans de santé et des systèmes de santé. L’entreprise propose également un produit de vente directe au consommateur.

La startup gagne de l’argent via un modèle basé sur l’adhésion. Il facture aux consommateurs 120 $/an et 1 $ par visite. Ceux qui utilisent un régime parrainé payé par leur employeur, par exemple, peuvent accéder à des médecins à faible coût ou gratuitement.

L’entreprise affirme que 60% des Américains n’ont pas de relation avec les soins primaires et que le nombre augmente.

“Nous essayons de résoudre ce problème en leur offrant une relation de soins primaires selon leurs conditions”, a déclaré Cape dans une vidéo plus tôt cette année. Il a ajouté : « La profondeur des services que nous pouvons fournir et l’étendue des services – même uniquement dans le contexte des soins primaires – sont presque infinies. Ce n’est que le début.”

98point6 fait partie d’une multitude de startups de la technologie de la santé qui voient une utilisation accrue et attirent l’intérêt des investisseurs pendant la crise des coronavirus. Les concurrents incluent MDLive (acquis par Cigna plus tôt cette année), Amwell, Firefly Health, Teladoc et d’autres. Aetna, une société de CVS Health, vient de lancer son propre service de soins primaires virtuels le mois dernier.

98point6 a levé 247 millions de dollars à ce jour. Les investisseurs incluent Goldman Sachs ; Larry Fink, PDG de BlackRock ; le co-fondateur de Costco, Jim Sinegal ; et l’associé directeur de Frazier Healthcare Partners, Nader Naini.