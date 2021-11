Le PDG de Barclays Staley démissionne après l’enquête Epstein

Un panneau Barclays à l’extérieur de l’une des succursales de la banque à Londres, Grande-Bretagne

Le directeur général de Barclays (BARC.L), Jes Staley, quitte la banque après un différend avec les régulateurs financiers britanniques sur la façon dont il a décrit ses liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Staley sera remplacé en tant que PDG par le responsable des marchés mondiaux de Barclays, CS Venkatakrishnan, qui s’est engagé lundi à poursuivre la stratégie de son prédécesseur.

Le départ choquant de Staley intervient après que Barclays a été informé vendredi des conclusions non publiées d’un rapport de la Financial Conduct Authority britannique et de la Prudential Regulatory Authority sur la caractérisation par Staley de sa relation avec Epstein, qui s’est suicidé en prison en août 2019 en attendant son procès pour des accusations fédérales liés au trafic sexuel.

« Compte tenu de ces conclusions et de l’intention de M. Staley de les contester, le conseil d’administration et M. Staley ont convenu qu’il quitterait ses fonctions de directeur général du groupe et d’administrateur de Barclays », a déclaré la banque.

« Il convient de noter que l’enquête ne permet pas de conclure que M. Staley a vu ou était au courant de l’un des crimes présumés de M. Epstein, ce qui était la question centrale sous-tendant le soutien de Barclays à M. Staley après l’arrestation de M. Epstein à l’été de 2019. »

L’action Barclays a chuté de 2% après l’annonce.

« JE PENSAIS LE CONNAÎTRE BIEN »

Staley a traité avec Epstein au cours de sa longue carrière chez JPMorgan, où Epstein était un client majeur de la banque privée jusqu’en 2013.

Un décrocheur universitaire qui s’est présenté comme un brillant financier, Epstein a socialisé dans les cercles d’élite, y compris les anciens et futurs présidents américains. En 2008, il a été enregistré comme délinquant sexuel mais a continué à entretenir des liens avec des acteurs puissants du monde des affaires et de la finance.

Le New York Times a rapporté en 2019 qu’Epstein avait référé des « dizaines » de clients fortunés à Staley. Il a également rapporté que Staley a rendu visite à Epstein en prison alors qu’il purgeait une peine entre 2008 et 2009 pour avoir sollicité la prostitution d’un mineur, tandis que Bloomberg a rapporté qu’il s’était rendu sur l’île privée d’Epstein en 2015.

Staley a déclaré aux journalistes en février dernier que sa relation avec Epstein s’était « considérablement réduite » après son départ de JPMorgan en 2013 et qu’il n’avait pas vu le financier en disgrâce depuis qu’il avait repris Barclays en 2015.

«Je pensais que je le connaissais bien, et je ne le savais pas. Je suis sûr qu’avec le recul de ce que nous savons tous maintenant, je regrette profondément d’avoir eu une relation avec Jeffrey Epstein », avait-il déclaré à l’époque.

Les liens d’Epstein avec des hommes éminents sont revenus hanter certains d’entre eux. Leon Black, l’investisseur milliardaire, a démissionné d’Apollo Global Management, la société de capital-investissement qu’il a cofondée, plus tôt cette année après qu’un examen externe a révélé qu’il avait payé à Epstein 158 millions de dollars pour la planification fiscale et successorale.

Le prince britannique Andrew a quitté ses fonctions royales en raison de ses associations avec Epstein, et le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré que c’était une « énorme erreur » de passer du temps avec lui.

La FCA et la PRA ont déclaré dans un communiqué qu’elles ne pouvaient pas commenter davantage l’enquête sur Epstein, qui a été lancée après que JPMorgan (JPM.N) a fourni aux régulateurs des e-mails entre Epstein et Staley depuis l’époque de Staley à la tête de la banque privée de JPMorgan, le Financial Times. rapporté l’année dernière.

LA BONNE STRATÉGIE

Staley a déclaré au personnel dans une note interne vue par . qu’il ne voulait pas que sa « réponse personnelle » aux enquêtes soit une distraction.

« Bien que je ne serai pas avec vous pour le prochain chapitre de l’histoire de Barclays, sachez que j’encouragerai votre succès en coulisse », a-t-il déclaré.

Staley a 28 jours pour informer officiellement la FCA qu’il conteste ses conclusions, après quoi un comité indépendant au sein du chien de garde confirmera ou rejettera ses conclusions, a déclaré à . une source proche du processus.

Si elle est confirmée, l’enquête est transmise à un tribunal supérieur indépendant qui peut à nouveau soutenir ou rejeter les conclusions, a déclaré la source, un processus qui pourrait prendre des mois.

Venkatakrishnan, qui a suivi Staley à Barclays depuis JPMorgan et est connu sous le nom de Venkat, a déclaré lundi au personnel que la stratégie mise en place par son prédécesseur était « la bonne », selon une note séparée également vue par ..

Venkat a ajouté qu’il annoncerait des changements dans l’organisation de la banque d’investissement dans les prochains jours, probablement pour occuper son poste précédent et tout autre poste vacant qui en résulterait, ont indiqué des sources de la banque.

Le cours de l’action Barclay a chuté de 9 % depuis le début du mandat de Staley il y a six ans, une période non sans controverse.

Son plus grand succès, selon des initiés et des analystes, a été de combattre une campagne lancée par l’investisseur activiste Edward Bramson en 2018 pour faire retirer Staley au motif que la banque d’investissement de Barclays était sous-performante et devrait être réduite.

Bramson a vendu sa participation plus tôt cette année, et les récents résultats de la banque ont vu la banque d’investissement réaliser de solides performances.

Toujours en 2018, les régulateurs financiers britanniques et Barclays ont infligé à Staley une amende combinée de 1,1 million de livres (1,50 million de dollars) après avoir tenté d’identifier un dénonciateur qui a envoyé des lettres critiquant un employé de Barclays.