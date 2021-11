Le PDG de Binance a révélé combien d’utilisateurs ont quitté la plate-forme après la mise en œuvre de la vérification KYC

L’échange de crypto-monnaie populaire Binance, a adopté une position flexible vis-à-vis des exigences légales demandées à l’échange, après des années de conflits répétés avec les institutions réglementaires du monde entier. Pour cette raison, il a mis en place la vérification d’identité obligatoire « KYC » pour tous les utilisateurs de la plateforme. Et étonnamment, il a eu des performances positives en termes de rétention des utilisateurs, selon une interview avec le PDG de Binance, Changpeng Zhao.

Dans des déclarations officielles à Bloomberg. Zhao a déclaré que Binance a rendu les processus de vérification KYC (Know Your Customer) obligatoires « pour tous les utilisateurs dans le monde » dans le but d’attirer de nouveaux utilisateurs sur la plate-forme. Démontrer que l’entreprise se conforme aux exigences exigées par les organismes de réglementation. En outre, Zhao a souligné que la plate-forme Binance n’avait perdu que 3% de ses utilisateurs après la mise en œuvre de la vérification KYC.

Le processus de vérification KYC de Binance est obligatoire. Source : Assistance Binance

Le KYC est une exigence qui devient de plus en plus courante dans les échanges de crypto-monnaie, afin de répondre aux exigences des régulateurs. Le KYC permet aux échanges de vérifier l’authenticité d’un utilisateur, en demandant une forme d’identification, telle qu’une pièce d’identité ou un permis de conduire. Binance a mis en place le KYC obligatoire pour tous les utilisateurs de la plateforme le 20 août. Ceci comme une exigence pour accéder à leurs services, tels que les transactions, les échanges et les retraits de crypto-monnaie.

« Nous pensons que la conformité avec le KYC permettra à plus d’utilisateurs d’utiliser nos services », a déclaré Zhao. Et il a ajouté que la plupart des utilisateurs se sentent plus en sécurité en utilisant un échange avec toutes les licences et exigences requises par la loi.

Binance et son approche des institutions réglementaires

La plateforme Binance a vanté sa structure décentralisée et non régulable pendant des années. Jusqu’à ce que son PDG, Changpeng Zhao, annonce en juillet que la bourse était prête à travailler avec les régulateurs locaux en déclarant : « Nous voulons être autorisés partout. Dorénavant, nous serons une institution financière.

Malgré sa position flexible avec les régulateurs, Binance a récemment publié une liste de « droits fondamentaux », arguant que tout le monde devrait avoir accès à un outil financier important tel que les crypto-monnaies.

Le PDG Changpeng Zhao a déclaré à Bloomberg que la liste des « droits fondamentaux » est le reflet de ce que Binance considère comme le plus important lorsqu’il s’agit de réglementer les crypto-monnaies.

« Ce sont des droits qui, selon nous, contribueront à protéger les expériences de crypto-monnaie des utilisateurs traditionnels, et nous accueillons toutes les opportunités d’engager un dialogue ouvert avec les leaders de l’industrie, les régulateurs, les législateurs et les utilisateurs. » Binance a déclaré sur sa page officielle concernant les « droits fondamentaux » publiés.

Dans la récente interview avec Bloomberg. Zhao a déclaré que les institutions de réglementation étaient initialement sceptiques quant à la plate-forme Binance et aux autres échanges de crypto-monnaie. Cependant, sa position a changé à mesure que les pourparlers et l’adoption mondiale croissante des crypto-monnaies se poursuivent.

