Le PDG de Binance, Brian Brooks, démissionne dans un contexte de surveillance réglementaire croissante. ⋆ Crypto nouveaux médias

L’ancien contrôleur par intérim de la devise Brian Brooks a démissionné de son poste de PDG du géant de l’échange de crypto Binance US après un peu plus de trois mois. Il a cité des “différences sur l’orientation stratégique”. Brooks a annoncé vendredi sur Twitter qu’il avait démissionné de Binance. Il a tweeté : « Salutations à la communauté crypto. Je vous fais savoir que j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance US. Malgré les divergences sur l’orientation stratégique, je souhaite à mes anciens collègues beaucoup de succès.

Zhao dit que la transition n’aura pas d’impact sur les clients américains de Binance.

En réponse à l’annonce de Brian Brooks, Binance US a publié un message sur Twitter de Changpeng Zhao, PDG de Binance et président du conseil d’administration de Binance US. “Je reste confiant dans les activités de Binance.US et dans son engagement à servir ses clients et à innover”, a-t-il écrit. “Cette transition n’aura aucun impact sur les clients de Binance.US, car la société continuera à fournir les meilleurs produits et services de sa catégorie.” Zhao a en outre tweeté: “Nous espérons qu’il continuera à faire partie intégrante de la croissance de l’industrie de la cryptographie, plaidant pour des réglementations qui font avancer notre industrie.”

Binance continue de faire l’objet d’un examen réglementaire.

Comme indiqué précédemment, plusieurs régulateurs financiers du monde entier ont émis des avertissements concernant Binance, notamment au Royaume-Uni, en Malaisie, au Japon, aux îles Caïmans, à Hong Kong, en Thaïlande, en Allemagne et en Lituanie. Plusieurs banques au Royaume-Uni ont également suspendu les paiements à Binance, notamment Barclays, Santander, Natwest et HSBC. Plus tôt, le PDG de Binance a commenté la surveillance réglementaire croissante, déclarant que la bourse recherchait un PDG avec une solide expérience en matière de conformité. De plus, il a dit qu’ils veulent être réglementés partout et devenir une institution financière. Zhao a également tweeté vendredi que Binance “passait d’une conformité réactive à une conformité proactive”, demandant aux gens de “rester à l’écoute”.