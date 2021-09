Le PDG de Binance déclare que l’échange de crypto-monnaies américain deviendra public dans trois ans

L’échange de crypto-monnaie affilié à Binance, basé aux États-Unis, Binance.US vise une offre publique initiale (IPO) en 2024, selon Changpeng Zhao, PDG et fondateur de Binance.

Binance.US prévoit de clôturer un important cycle de financement privé au cours des deux prochains mois, ce qui permettrait à la société de devenir plus indépendante de la bourse mondiale, a déclaré mercredi Zhao dans une interview à la publication technologique The Information.

Zhao est convaincu que l’échange cryptographique mondial survivra à la répression réglementaire en cours par les régulateurs mondiaux et que Binance.US passera à une cotation publique dans trois ans. “Binance.US va juste faire ce que Coinbase a fait”, a déclaré Zhao. Il a déclaré que Binance avait généré entre 800 et 1 milliard de dollars de bénéfices l’année dernière.

La nouvelle intervient alors que de plus en plus de régulateurs mondiaux s’inquiètent des opérations de Binance, et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a ajouté mercredi le site Web de Binance à sa liste d’alertes aux investisseurs. La liste fournit un registre des personnes non réglementées qui « peuvent avoir été perçues à tort comme autorisées ou réglementées par la MAS ».

Selon des rapports locaux, Binance Asia Services (BAS), l’unité de Binance basée à Singapour, fonctionne comme une entité distincte et n’offre aucun service via le site Web de Binance, mais utilise plutôt une plate-forme différente, Binance.sg. En juin, la MAS a annoncé son intention d’examiner la demande de licence de BAS en vertu de la loi sur les services de paiement. Binance avait précédemment demandé à opérer à Singapour en vertu de la loi en février 2020.

Le MAS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Comme indiqué précédemment, Binance a fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs mondiaux ces derniers mois, avec des avertissements émis par les autorités de pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Italie, la Thaïlande et d’autres. La bourse a souligné à plusieurs reprises son engagement à coopérer avec les régulateurs.