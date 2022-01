Le PDG de Binance est le crypto millionnaire le plus riche du monde

Selon les informations publiées par Bloomberg, Changpeng Zhao, PDG de la plus grande bourse du monde, Binance est le crypto millionnaire le plus riche au monde. Oui, selon la publication, le PDG de Binance est en tête de liste avec une valeur nette de 96 000 millions de dollars.

Un ancien employé de McDonald’s et développeur de logiciels qui, pratiquement du jour au lendemain. Il est devenu l’une des personnes les plus riches du monde – le pionnier de la crypto-monnaie Changpeng Zhao.

L’entrepreneur crypto de 44 ans, le PDG de Binance a dépassé le milliardaire le plus riche d’Asie, Mukesh Ambani, malgré l’exclusion de Bloomberg de ses avoirs personnels en crypto-monnaies telles que le bitcoin et les jetons internes de l’échange Binance Coin.

Zuckerberg, Page et Brin sont actuellement classés respectivement 5e, 6e et 7e. Tandis que le PDG de Tesla, Elon Musk, est en tête de liste des milliardaires avec une fortune estimée à 263 000 millions de dollars.

Le Pakistan enquête sur Binance pour une arnaque de 100 millions de dollars

L’Agence fédérale d’enquête (FIA) du Pakistan aurait publié un avis formel à l’échange cryptographique Binance dans le but d’identifier les liens autour d’une escroquerie cryptographique de plusieurs milliards de dollars dans la région.

L’Agence fédérale d’enquête (FIA) du Pakistan a déclaré vouloir parler à Binance dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie présumée qui aurait coûté à plusieurs milliers d’investisseurs plus de 100 millions de dollars.

L’unité de cybercriminalité de la FIA a envoyé un avis à Binance Holdings Ltd. dans les îles Caïmans et Binance.US et a émis un ordre d’assistance à Humza Khan, le directeur général, analyste de la croissance de Binance Pakistan, « pour expliquer sa position sur la liaison des investissements frauduleux en ligne sur mobile Applications à Binance. ‘ Le directeur de l’unité, Imran Riaz, a tweeté le 7 janvier.

PayPal confirme son intention de développer son propre stablecoin

Le grand homme de la technologie financière PayPal Holdings a confirmé son intention de lancer son propre stablecoin qui s’appellerait PayPal Coin.

José Fernández da Ponte, vice-président principal des crypto-monnaies et des devises numériques chez PayPal, a déclaré à Bloomberg :

« Nous explorons une monnaie stable ; si nous cherchons à aller de l’avant, bien sûr, nous travaillerons en étroite collaboration avec les régulateurs concernés.

Bloomberg a partagé cette nouvelle après que le développeur Steve Moser a découvert des preuves de l’exploration de PayPal pour créer son propre stablecoin sur l’application iPhone de l’entreprise et l’a partagé avec le point de vente. Selon les conclusions de Moser, PayPal Coin sera adossé au dollar américain.

Disney brevète la technologie Metaverse pour les parcs à thème

Disney Enterprises a reçu l’approbation d’un brevet de « simulateur de monde virtuel » au cours de la dernière semaine de décembre. La technologie projetterait des images 3D et des effets virtuels dans des espaces physiques, selon l’Office des brevets des États-Unis.

La technologie s’aligne sur l’objectif de la marque de raconter des histoires à travers une « toile en trois dimensions ». Le « Metaverse » a été largement imaginé comme quelque chose qui existe sur Internet. Accessible à l’aide de casques de réalité virtuelle (VR) ou AR. Cependant, la technologie proposée par Disney amènerait le métaverse dans le monde physique.

