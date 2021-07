Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, s’attendrait à ce que l’espace crypto soit touché par des réglementations « lourdes ».

S’exprimant lors du sommet virtuel annuel de la blockchain REDeFiNE TOMORROW 2021, Changpeng Zhao (CZ) indique que Binance, qui exploite le plus grand échange de crypto-monnaie au monde ainsi qu’un écosystème de plateformes et d’initiatives basées sur la blockchain, telles que Binance Academy, Binance Labs, Trust Wallet , Binance Launchpad et Binance Chain sont dans l’« état d’esprit » de s’orienter vers les services financiers.

CZ s’est entretenu avec Tai Panich (TP), directeur du capital-risque et des investissements de SCB 10X, la filiale thaïlandaise de la Siam Commercial Bank qui a accueilli l’événement. Ils ont discuté de la manière dont Binance pourrait effectuer une transition au milieu de l’examen minutieux de l’espace cryptographique.

« CZ : Plus de contrôle réglementaire récemment. Il est clair qu’il faut s’attendre à une réglementation lourde. Binance envisage de passer d’une startup technologique à un service financier. Nous intensifions nos efforts de conformité, notamment [hiring] ex-régulateurs.

Jusqu’à présent, [communication] avec les régulateurs n’a pas été notre force [suit]. La localisation de la communication est également nécessaire.

Selon un article publié par Bloomberg en mai, le ministère américain de la Justice, l’Internal Revenue Service et la Commodity Futures Trading Commission enquêteraient tous sur Binance. Le rapport a noté que “les détails de ce que les agences examinent n’ont pas pu être déterminés, et toutes les enquêtes ne conduisent pas à des allégations d’actes répréhensibles”.

En 2019, les autorités ont interdit à Binance d’opérer aux États-Unis pour des raisons réglementaires. Binance, avec d’autres investisseurs, a par la suite lancé Binance.US, un échange de crypto-monnaie indépendant qui s’est enregistré auprès du United States Financial Crimes Enforcement Network pour se conformer aux lois et réglementations américaines.

Lors d’une conversation avec TP, CZ aurait discuté des opportunités de croissance potentielles pour Binance, y compris l’expansion sur d’autres continents et l’exploration de diverses avenues dans l’espace des crypto-monnaies, telles que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

« CZ : [I] voir un énorme potentiel de croissance en Asie et [South East Asia]. L’Afrique est aussi une page blanche pour le développement. Différentes stratégies pour différents endroits.

TP : Des domaines passionnants pour la croissance de Binance ?

CZ : Le trading actif n’est pas pour tout le monde. Jeux, DeFi, NFT. Beaucoup de potentiel. Je suis sûr qu’il y a des domaines que nous n’avons pas examinés et qui sont sur le point de se développer.

Interrogé sur le potentiel d’une offre publique initiale (IPO), Zhao note que bien que cela soit à l’ordre du jour, ce n’est pas l’objectif principal de la société pour le moment.

« CZ : Binance US envisage [the] Parcours d’introduction en bourse. La plupart des régulateurs sont familiers avec un certain modèle (avoir un siège social, avoir une structure d’entreprise). Mais nous mettons en place ces structures pour faciliter la réalisation d’une introduction en bourse.

Pas de plan direct pour l’introduction en bourse pour le moment cependant. Actuellement [focused] en grandissant.

