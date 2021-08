Binance

Le PDG de Binance.US, Brian Brooks, démissionne juste après trois mois en raison de « différences sur la direction stratégique »

Le PDG de Binance.US, Brian Brooks, quitte déjà son poste trois mois seulement après avoir pris ses fonctions.

Brooks a annoncé sa démission vendredi dans un tweet disant : « Malgré les divergences sur la direction stratégique, je souhaite à mes anciens collègues beaucoup de succès. De nouvelles choses passionnantes à venir !

Sa démission est intervenue au milieu d’une série de revers de conformité et de contrôles réglementaires du monde entier liés à l’échange de crypto-monnaie Binance. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré dans un communiqué :

« Je reste confiant dans les activités de Binance.US et dans son engagement à servir ses clients et à innover. En tant que l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, Binance.US est sur le point de continuer à croître et à renforcer l’avenir de la finance. Cette transition n’aura aucun impact sur les clients de Binance.US, car la société continuera à fournir les meilleurs produits et services de sa catégorie. »

Dans un autre tweet, CZ a souhaité à Brooks “le meilleur dans ses projets futurs”, affirmant que son travail dans son entité basée aux États-Unis a été “inestimable”.

Brooks était le contrôleur par intérim de la monnaie pendant l’administration Trump de mai 2020 à janvier 2021, où il a dirigé les efforts visant à clarifier la réglementation pour la conservation des pièces stables et des actifs numériques. Brooks a rejoint Binance.US en mai, et avant de rejoindre le régulateur, il était directeur juridique de la bourse concurrente Coinbase.

« Cela me rappelle tant d’autres histoires d’étrangers occupant des postes de direction dans des entreprises chinoises. Tout comme un fait empirique, cela se termine souvent par un désastre », a déclaré Matthew Graham, PDG de VC Sino Global Capital, le mois dernier concernant la disparition de Catherine Coley des médias sociaux après que Brooks l’a remplacée en tant que PDG de Binance.US.

“Ne soyez pas surpris si/quand l’ère Brian Brooks se termine de la même manière”, avait déclaré Graham à l’époque.

Au milieu de cela, la dernière vague de spéculations sur le marché autour de Binance a été qu’il “planifie l’ultime tirage de tapis” sur la base du fait que quelqu’un d’autre que CZ est le propriétaire bénéficiaire de Binance, comme le raconte un ancien utilisateur de Binance qui a perdu ses fonds sur la plate-forme lors du crash du 19 mai lorsqu’une liquidation d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars s’est produite au cours de laquelle Binance a chuté.

Mais cela semble plus lié à la façon dont les choses fonctionnent en Chine qu’au plan d’action néfaste tel que revendiqué par la victime de Binance, Francis Kim, dont la biographie sur Twitter dit qu’il est ici pour exposer la vérité sur l’échange.

Le tweet de Kim à propos de Binance “comprend fondamentalement mal comment se font les affaires en Chine, où il est assez courant d’avoir des actifs sous le nom d’autres personnes”, a déclaré Graham à propos du tweet.

