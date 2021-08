Le PDG de Binance US démissionne alors que le Crypto Exchange fait face à une surveillance réglementaire croissante – Échanges Bitcoin News Crypto new media

in

L’ancien contrôleur par intérim de la devise Brian Brooks a démissionné de son poste de PDG de Binance US après un peu plus de trois mois. Il a cité des “différences sur l’orientation stratégique”. Pendant ce temps, Binance fait l’objet d’un examen réglementaire dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, en Malaisie, au Japon, aux îles Caïmans, à Hong Kong, en Thaïlande, en Allemagne et en Lituanie.

Le PDG de Binance US démissionne

Le PDG de Binance US, Brian Brooks, a annoncé vendredi sur Twitter qu’il avait démissionné de Binance. L’ancien contrôleur par intérim de la monnaie et ancien directeur juridique de l’échange de crypto-monnaie Coinbase a tweeté :

Salutations à la communauté crypto. Je vous fais savoir que j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance US. Malgré les divergences sur l’orientation stratégique, je souhaite à mes anciens collègues beaucoup de succès.

Brooks a rejoint Binance début mai après sa démission en tant que contrôleur par intérim de la monnaie le 14 janvier, avant l’entrée en fonction du président Joe Biden.

En réponse à l’annonce de Brooks, Binance US a publié un message sur Twitter de Changpeng Zhao, PDG de Binance et président du conseil d’administration de Binance US

“Je reste confiant dans les activités de Binance.US et dans son engagement à servir ses clients et à innover”, a-t-il écrit. “Cette transition n’aura aucun impact sur les clients de Binance.US, car la société continuera à fournir les meilleurs produits et services de sa catégorie.”

Souhaitant à l’ancien contrôleur par intérim “le meilleur dans ses projets futurs”, Zhao a en outre tweeté: “Nous espérons qu’il continuera à faire partie intégrante de la croissance de l’industrie de la cryptographie, en plaidant pour des réglementations qui font avancer notre industrie.”

Un certain nombre de régulateurs du monde entier ont émis des avertissements concernant Binance, notamment au Royaume-Uni, en Malaisie, au Japon, aux îles Caïmans, à Hong Kong, en Thaïlande, en Allemagne et en Lituanie.

Plusieurs banques au Royaume-Uni ont également suspendu les paiements à Binance, notamment Barclays, Santander, Natwest et HSBC.

Dans une récente interview, le PDG de Binance a commenté la surveillance réglementaire croissante, déclarant que Binance recherchait un PDG avec une solide expérience en matière de conformité. De plus, il a dit que l’entreprise veut être réglementée partout et devenir une institution financière. Zhao a également tweeté vendredi que Binance “passait d’une conformité réactive à une conformité proactive”, demandant aux gens de “rester à l’écoute”.

Que pensez-vous de la démission de Brian Brooks en tant que PDG de Binance US ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

