Le PDG de Binance, Zhao, parle de la réglementation sur la cryptographie

Binance est l’une des bourses qui a fait l’objet du plus grand contrôle réglementaire cette année. Le directeur général de la bourse, Changpeng Zhao, a apporté plusieurs modifications pour mettre la bourse en conformité.

Dans une interview à CNBC, Zhao a parlé de l’état des réglementations cryptographiques et de la façon dont elles ont transformé le secteur.

Zhao accueille favorablement les réglementations cryptographiques

Les réglementations sur les crypto-monnaies sont devenues un gros problème dans le secteur de la cryptographie, différents pays prenant des mesures pour garantir que les investisseurs impliqués dans ce secteur puissent obtenir la protection dont ils ont besoin, compte tenu de la nature volatile.

Comme mentionné ci-dessus, Binance a fait l’objet d’un examen réglementaire rigoureux. Dans la récente interview, Zhao a déclaré que Binance était à un « point pivot » où elle passait d’une entreprise technologique à une entreprise de services financiers.

Zhao a déclaré que Binance travaillait sur la conformité réglementaire pour correspondre à la description d’une société de services financiers au cours des cinq à six derniers mois. Il a également noté que Binance évoluait vers une approche centralisée qui impliquait la création de sièges sociaux, de succursales régionales, etc.

Zhao a également parlé de la valorisation de Binance, déclarant qu’il s’agissait de l’une des sociétés les plus valorisées au monde. C’est la plus grande plateforme d’échange en termes de volumes de transactions.

Les autres mesures que Zhao et Binance ont prises pour se mettre en conformité incluent la publication de la « déclaration des droits de la crypto-monnaie » et ont embauché d’anciens gouvernements et d’anciens régulateurs qui ont rejoint Binance. Beaucoup de ces embauches ont eu lieu cette année lorsque Binance a commencé à faire face à de nombreuses réactions de la part des régulateurs mondiaux.

Binance veut être le pont vers l’industrie financière traditionnelle

Zhao a également déclaré que tandis que les réglementations de l’industrie de la cryptographie entraient en vigueur, de nombreuses entreprises étaient encore plus axées sur la décentralisation. En tant que tel, Binance voulait être un lien entre ces entreprises et le secteur financier traditionnel.

Selon Zhao, la majeure partie de la richesse se trouvait dans le système financier traditionnel et Binance peut devenir un pont entre ces deux industries. Cependant, il a également souligné que si Binance voulait être ce pont, il lui fallait une licence complète et une structure centralisée. Il a également noté que malgré l’aspect de centralisation, Binance maintiendrait toujours son interaction avec des plateformes décentralisées telles que DeFi, GameFi et NFT.

