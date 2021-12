par Arjun Walia, Évolution collective :

Les faits : selon les autorités sanitaires gouvernementales et les sociétés pharmaceutiques comme BioNTech, deux doses d’un vaccin COVID ne suffisent pas pour vous empêcher d’attraper l’Omicron. Un troisième ne peut offrir une plus grande protection contre les symptômes graves. Réfléchissez sur : Pourquoi imposer les vaccins contre la COVID lorsqu’ils n’arrêtent pas la transmission ou l’infection ? S’ils protègent les gens d’un COVID sévère, cela ne devrait-il pas être un choix individuel ?

La variante Omicron se répand, et ce n’est probablement pas la dernière fois qu’une variante apparaîtra. Après tout, c’est ce que font les virus. Avec COVID, il approche du statut endémique où plusieurs variantes continueront d’émerger.

Uğur Şahin, PDG de BioNTech, qui a co-développé un vaccin COVID avec Pfizer, a récemment déclaré que « notre vaccin pour la variante Omicron devrait être un vaccin à trois doses ». Les vaccins Omicron sont déjà au stade de développement alors que la variante continue de se propager.

Certains journalistes rapportent que cela signifie qu’un vaccin Omicron sera un vaccin séparé à trois doses, mais cela ne semble pas être le cas. Ce qui semble être le cas, c’est qu’une dose de rappel du vaccin Pfizer est ce qui a neutralisé la variante Omicron COVID-19 dans un test de laboratoire. Cela étant dit, les vaccins développés spécifiquement pour Omicron sont toujours en cours de développement.

Au moins un vaccin COVID par an, et peut-être plus, peut être mandaté par les autorités sanitaires gouvernementales. Ces injections peuvent être nécessaires pour que les personnes gardent à jour leurs « cartes de vaccination ». Cela se produit déjà en Israël en ce qui concerne un rappel, et l’Union européenne envisage une date d’expiration de neuf mois sur ses certificats de vaccin COVID.

En Ontario, au Canada, le médecin-chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré que la définition de qui est considéré comme complètement vacciné contre le COVID pourrait changer avec le déploiement des injections de rappel dans les semaines à venir.

Quelle que soit la position de chacun concernant les mandats en matière de vaccins, la science remettant ces mesures en question a été pratiquement ignorée. Ceci est problématique car une grande partie du public reste mal informée sur la façon dont les mandats de vaccination ne résolvent pas les problèmes de santé publique.

Les scientifiques et les médecins qui ont été censurés pour avoir tenté d’informer le public ont dû former des alliances avec des centaines et des milliers de collègues. La plupart n’entendent pas parler de ces alliances en raison d’une censure à grande échelle.

Ici, au Canada, il existe un tel groupe appelé Canadian COVID Care Alliance.

Les professionnels qui composent ces groupes fournissent un aperçu et une interprétation des points de données importants qui aident les gens à prendre des décisions. Des choses comme les données concernant les blessures causées par le vaccin provenant des systèmes de déclaration ou des documents confidentiels, le taux de survie des personnes sans problèmes de santé sous-jacents (près de 100 %) ou le fait que le vaccin n’arrête pas la transmission ni l’infection.

Les raisons de ne pas vacciner les enfants sont également restées largement méconnues.

Ils sensibilisent également à la science de l’immunité naturelle. Quoi qu’il en soit, une discussion ouverte et honnête sur ces facteurs n’a pas lieu au sein du grand public.

Les vaccins peuvent protéger contre les cas graves de COVID et les admissions aux soins intensifs pendant une courte période, mais si les personnes en bonne santé ont près de 100 % de chances de survie, quelle protection supplémentaire les vaccins peuvent-ils offrir à cette personne ?

Les vaccins COVID sont-ils une solution aux hôpitaux en surcapacité ? Les hôpitaux ont été aux prises avec des problèmes de surcapacité et des unités de soins intensifs occupées bien avant COVID. COVID a aggravé ce problème, mais est-ce le problème COVID ou un système de santé inadéquat qui n’est même pas équipé pour faire face à une saison grippale sévère ?

Lire la suite @ Collective-Evolution.com