Le PDG de BitConnect et le meilleur développeur plaident coupables de crimes d’escroquerie

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

Le défendeur a admis son implication dans la promotion d’un système pyramidal géré par BitConnect et dans le vol de fonds appartenant à l’origine à des investisseurs arnaqués.

Glenn Arcaro, qui était directeur et l’un des principaux promoteurs de BitConnect, a plaidé coupable devant le tribunal pour fraude et promotion d’une escroquerie qui a volé plus de 2 milliards de dollars.

C’est ce qu’a révélé le département américain de la Justice (DOJ) dans un rapport publié le 1er septembre, qui précise qu’Arcaro assume sa responsabilité dans les crimes perpétrés par BitConnet, admettant participer conjointement avec d’autres cadres pour profiter de l’intérêt croissant pour le numérique. devises parmi les investisseurs potentiels pour les introduire dans une escroquerie internationale.

Arcaro admet des crimes associés à BitConnect

Plus précisément, Arcaro a admis que lui et d’autres avaient menti aux investisseurs au sujet du prétendu « BitConnect Trading Bot » et du « Logiciel de volatilité », les principales propositions avancées par la société avec laquelle ils ont promis un retour quotidien de 1% sur le capital investi. Il a avoué que ces produits n’existaient pas et qu’en fait ils opéraient un système de type Ponzi (Pyramid), dans lequel l’argent alloué par les nouveaux membres était utilisé pour payer les plus anciens.

Le rapport publié par le DOJ se lit comme suit :

“Par conséquent [de tales delitos], beaucoup de gens ont perdu d’énormes sommes d’argent… Le ministère de la Justice continuera de protéger les investisseurs et de surveiller l’industrie croissante de la crypto-monnaie… Que cette action… soit un avertissement pour les escrocs. Pour les investisseurs, que ce qui s’est passé soit un signal d’alarme pour protéger leur argent et l’investir judicieusement ».

Selon le DOJ, Acaro était responsable d’un vaste réseau de promoteurs, qui faisaient la promotion d’un système pyramidal connu sous le nom de programme de référence BitConnect. De ce travail, il a gagné 15% de chaque investissement capitalisé par le programme de prêts administré par l’entreprise, et a également reçu une partie des commissions liées à un fonds caché destiné aux pots-de-vin.

Arcaro et ses complices ont tous deux éludé le paiement des impôts correspondants pour les revenus qu’ils avaient enregistrés, afin de garder cachés leurs liens avec BitConnect, ainsi que les activités illégales qu’ils avaient perpétrées.

Les responsables de BitConnect continuent de tomber

L’affaire contre Arcaro est l’une des nombreuses que la SEC et le DOJ mènent actuellement contre les administrateurs et les promoteurs associés à BitConnect.

Récemment, la SEC a inculpé le fondateur de BitConnect, Satish Kubhani, précisément sur des accusations liées à l’escroquerie et à la promotion de faux produits financiers pour lever un plus grand montant de capital, parmi lesquels se démarquent les prétendus bots et jetons BCC lancés pour “indemniser” les victimes.

La SEC a également inculpé divers promoteurs liés à BitConnect à la fin du mois de mai de cette année pour les mêmes accusations.

Source : Bitcoiniste

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash