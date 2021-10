Le PDG de BitMEX dit que davantage de pays adopteraient Bitcoin

TL;Répartition DR

Le PDG de BitMEX prédit que davantage de pays adopteraient le BTC comme monnaie légale. Dit que le besoin croissant d’envois de fonds internationaux moins chers et plus rapides, une inflation massive et des problèmes politiques sont les raisons pour lesquelles les pays adopteraient le BTC.

Le PDG de BitMEX, Alexander Höptner, a émis l’hypothèse que d’ici 2023, d’autres pays en développement suivraient les traces d’El Salvador pour faire du Bitcoin une monnaie légale.

Dans un récent article de blog, le PDG a fait la prédiction en félicitant El Salvador pour avoir adopté Bitcoin comme monnaie légale et en les décrivant comme étant à l’avant-garde de l’adoption de Bitcoin.

« Ma prédiction est que d’ici la fin de l’année prochaine, nous aurons au moins cinq pays qui accepteront Bitcoin comme monnaie légale. Tous seront des pays en développement.

S’exprimant plus loin dans une interview, le PDG de BitMEX a mentionné que des pays comme le Brésil et les Philippines feraient partie des juridictions qui adopteraient le Bitcoin comme monnaie légale.

«Je pense que ce sera comme une chute de dominos, en particulier lorsqu’il semble probable qu’une économie émergente puissante comme le Brésil est sur le point de faire un pas. Avec des élections prévues dans des endroits comme le Liban, le Kenya et les Philippines l’année prochaine, surveillez les promesses de campagne pour que Bitcoin ait également cours légal », a-t-il déclaré.

Il a souligné trois raisons pour lesquelles les économies en développement seraient attirées par Bitcoin. L’un est le besoin croissant d’envois de fonds internationaux moins chers et plus rapides, une inflation massive et des problèmes politiques.

En dehors du PDG de BitMEX, Charles Hoskinson fait la même spéculation

Charles Hoskinson, développeur de Cardano (ADA), a également prédit que davantage de pays suivraient le Salvador pour faire du Bitcoin leur monnaie légale.

«Dans les années à venir, de nombreux autres États-nations utiliseront la crypto dans le cadre de leur politique monétaire, soit comme réserves dans leurs banques centrales, soit en utilisant des rails de crypto-monnaie pour les règlements de la banque centrale, […] ou potentiellement simplement prendre une crypto-monnaie comme El Salvador l’a fait et en faire la monnaie nationale.

Le programmeur informatique de renommée mondiale qui est également un passionné de crypto, Edward Snowden a également déclaré que ceux qui adoptent Bitcoin tardivement pourraient éventuellement regretter de ne pas l’avoir fait plus tôt.

