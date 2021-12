Le PDG de BitPay soutient l’utilisation croissante des crypto-monnaies pour les paiements

Plusieurs dirigeants de crypto ont comparu lors d’une audience du Congrès mercredi cette semaine, et les détails entourant cette audience ont suscité de nombreuses réactions de la part de la communauté de la crypto.

Le co-fondateur et PDG de BitPay, Stephen Pair, est apparu dans une interview avec CNBC, où il a exprimé ses réflexions sur cette réunion et ce que le message donné par ces dirigeants signifiait pour la communauté crypto.

Les discussions ont tourné autour des pièces stables

Pair a déclaré que le message délivré par les dirigeants de crypto au Congrès américain tournait principalement autour des pièces stables et de la manière dont elles seront réglementées à l’avenir.

Pair a en outre noté que les crypto-monnaies étaient de plus en plus utilisées pour les paiements et que les données de transaction BitPay étaient la preuve que l’adoption de la crypto-monnaie était en pleine croissance. En outre, il a noté que les pièces stables étaient les crypto-monnaies les plus utilisées sur la plate-forme.

Selon Pair, les pièces stables indexées sur le dollar américain étaient utilisées comme moyen de paiement pour une large gamme de produits, notamment les voitures, l’électronique, les bateaux, l’immobilier et une large gamme de produits.

Les Stablecoins augmentent les cas d’utilisation. Les Stablecoins ont connu un taux d’adoption plus élevé que les autres crypto-monnaies, car ils permettent aux gens d’effectuer des transactions à des conditions fixes. La blockchain permet également aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec leurs devises préférées liées à l’USD ou à une autre devise fiduciaire de manière plus rapide et plus sécurisée.

Pair a également abordé le sujet des taux de change en ce qui concerne les paiements cryptographiques. Les crypto-monnaies sont très volatiles et cela crée un défi dans le règlement des paiements. Cependant, Pair a déclaré que pour rendre cela possible, la bourse s’était associée à des sociétés qui permettent aux commerçants de recevoir des paiements dans la devise de leur choix. Cela se fait en convertissant instantanément la crypto en fiat.

L’exécutif est également resté optimiste quant au fait que davantage d’entreprises commenceraient à adopter les paiements cryptographiques à l’avenir. En 2021, la plupart des entreprises et institutions ont soutenu les crypto-monnaies en raison de la demande croissante d’actifs numériques.

PDG de la crypto au Capitole

Le 8 décembre a été un grand jour pour la communauté de la cryptographie, car les hauts dirigeants de six grandes sociétés de cryptographie, dont Circle, FTX et Coinbase, ont semblé témoigner lors d’une audience du Congrès américain.

Comme mentionné ci-dessus, les dirigeants ont discuté en profondeur des pièces de monnaie stables et ont exhorté les législatures à envisager de soutenir ces crypto-monnaies pour s’assurer que l’activité de crypto-monnaie ne se déplace pas des États-Unis vers des emplacements à l’étranger.

Les dirigeants ont en outre noté que des réglementations claires étaient nécessaires dans ce secteur et que des réglementations strictes pourraient être néfastes pour l’industrie car elles étoufferaient les innovations. Les dirigeants ont exhorté le Congrès à les protéger des réglementations strictes.

Cependant, le Congrès a également soulevé diverses préoccupations concernant l’utilisation de pièces stables et a souligné les plans de pièces de monnaie stables de Facebook, qui pourraient étouffer le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

L’audience du Congrès a marqué la première fois que des dirigeants de crypto ont eu l’occasion de témoigner et d’expliquer le concept d’actifs numériques aux législateurs américains. L’audience intervient à un moment critique pour les États-Unis en raison de l’utilisation croissante des crypto-monnaies, qui menacent la valeur du dollar américain.

