Le PDG de BlackRock voit de grandes opportunités dans les crypto-monnaies

Larry Fink, PDG de BlackRock, la plus grande société de gestion de placements au monde. Il a déclaré qu’il voyait de grandes opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, vous n’êtes pas sûr de la stabilité à long terme du marché.

«Je ne suis pas un expert Bitcoin averti et je peux moins prédire où il ira. Je ne peux donc pas vous dire si ça passera à 80 000 $ ou à 0 $. Mais je pense qu’il existe de grandes opportunités dans les crypto-monnaies et je pense que cela aidera les consommateurs du monde entier. Larry Fink a déclaré mercredi dans une interview à CNBC.

Bien que Fink ait déclaré qu’il était fasciné par l’intérêt pour les actifs numériques et que son entreprise étudie les différents secteurs de la Blockchain et des crypto-monnaies. Il a noté lors de l’interview que « je suis probablement plus en faveur de la position de Jamie Dimon ».

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a décrit il y a quelques jours Bitcoin comme « un actif sans valeur ».

Dimon a également noté que même si sa société n’acquerra pas de crypto-monnaies, elle fournira un accès « aussi propre que possible » à cette classe d’actifs numériques. JPMorgan a déclaré à ses conseillers dans une note en juillet qu’ils pourraient commencer à acheter et à vendre cinq fonds de crypto-monnaie.

Un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il a montré que le BlackRock Global Allocation Fund a gagné 369 137 $ à partir de contrats à terme Bitcoin (CME) cette année.

Un porte-parole de BlackRock a refusé de dire si la société avait des projets futurs pour des produits ou d’autres initiatives liées au Bitcoin ou aux crypto-monnaies.

L’inflation n’est pas un phénomène transitoire, déclare le PDG de BlackRock

Un jour avant l’interview de Larry Fink avec CNBC, le PDG a déclaré lors d’un événement de l’International Finance Institute qu’il ne considérait pas l’inflation mondiale comme un phénomène transitoire.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré à plusieurs reprises ces derniers mois que l’inflation est élevée principalement en raison de facteurs non transitoires.

« Je ne parle pas d’inflation permanente, je n’en vois aucune preuve, mais je vois une persistance de l’inflation. » Fink a expliqué « Je pense que plus qu’un phénomène transitoire, c’est une question liée aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement et aux prix élevés des matières premières. »

Fink a ajouté que l’économie COVID-19 a accéléré la croissance des travailleurs à la recherche de conditions de travail plus flexibles avec de meilleurs salaires et avantages sociaux.

« Je pense que la domination de l’économie de l’emploi contre rémunération fait des ravages dans la façon dont nous pensons à l’emploi. » Fink ajouté.

Plus de quatre millions de personnes ont quitté leur emploi en août. Selon une enquête sur les offres d’emploi et la rotation des emplois du Département du Travail des États-Unis.

Comme prévu par BlackRock, l’inflation aux Etats-Unis s’est établie à 5,25 % pour septembre 2021, restant à un niveau de 4 à 6 % par mois, pendant plusieurs mois. Source : Inflation UE

Bien que le PDG de l’entreprise considère que les crypto-monnaies sont une bonne opportunité commerciale. Les dirigeants de BlackRock n’ont pas mentionné les crypto-monnaies dans leur rapport officiel sur les résultats du troisième trimestre de cette année.

Une enquête publiée par CoinShares au début du mois a montré qu’environ 56% des personnes pensent que l’inflation sera un phénomène permanent, tandis que 44% pensent qu’il s’agit d’un phénomène transitoire.

