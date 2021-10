Le PDG de Blizzard, Bobby Kotick, demande une baisse de salaire

Plus tôt dans la journée, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a envoyé une lettre à tous les employés pour les informer des progrès réalisés par l’entreprise pour améliorer les conditions de travail à la suite de preuves accablantes de harcèlement sexuel, d’inconduite et de discrimination fondée sur le sexe. Dans cette lettre, Bobby a déclaré qu’il avait demandé au conseil d’administration de réduire son salaire.

La déclaration concernant sa réduction de salaire est la suivante : « En conséquence, j’ai demandé à notre conseil d’administration de réduire ma rémunération totale jusqu’à ce que le conseil ait déterminé que nous avons atteint les objectifs de transformation liés au genre et les autres engagements décrits ci-dessus. Plus précisément, j’ai demandé au conseil d’administration de réduire mon salaire au montant le plus bas que la loi californienne autorisera pour les personnes gagnant un salaire, qui cette année est de 62 500 $.

De plus, il a répété que cette réduction de salaire était une « réduction de ma rémunération globale, pas seulement de mon salaire », et a demandé à ne recevoir aucune prime pendant la période de sa réduction de salaire. En avril, Bobby Kotick a vu son salaire réduit de 50 % à la suite des commentaires des actionnaires pour « incorporer les meilleures pratiques du marché ».

Cette annonce de sa demande de réduction de salaire dans la lettre intervient après que Bobby Kotick a fait plusieurs promesses concernant la façon dont Activision Blizzard va changer, et a déclaré « Nous avons beaucoup plus à faire si nous voulons être l’entreprise que d’autres imitent. »

Les changements mentionnés incluent le lancement d’une nouvelle politique de tolérance zéro contre le harcèlement à l’échelle de l’entreprise, augmentant de 50 % le pourcentage de femmes et de personnes non binaires sur le lieu de travail (avec un engagement à investir 250 millions de dollars pour accélérer les opportunités de talents divers).

Bobby a également déclaré qu’ils renonceraient à l’arbitrage requis pour les plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination, continueraient d’accroître la visibilité sur l’équité salariale et fourniraient des mises à jour régulières sur les progrès.

Ces changements sont venus avec un addenda supplémentaire de Bobby, où il a déclaré : « Je veux partager cinq nouveaux changements que nous mettons en œuvre, mais reconnaître qu’être un modèle d’excellence en milieu de travail sera un processus dynamique nécessitant des changements supplémentaires et un engagement incessant à l’amélioration ».

On ne sait pas exactement combien de temps cette baisse de salaire potentielle durera, selon la déclaration mentionnée précédemment « jusqu’à ce que le conseil d’administration ait déterminé que nous avons atteint les objectifs transformationnels liés au genre et les autres engagements décrits ci-dessus ». Bien que cela implique que cette baisse de salaire durerait jusqu’à ce que des changements drastiques aient eu lieu chez Activision Blizzard, ce n’est que la demande de Bobby. Le conseil d’administration peut augmenter son salaire quand il le souhaite, malgré les souhaits de Bobby. Le temps nous dira si le salaire réduit de Bobby Kotick durera aussi longtemps que cette déclaration l’indique.

Cette lettre fait suite à une bataille juridique longue et désordonnée entre Activision Blizzard et plusieurs agences de réglementation. La dernière mise à jour est le rejet par les juges d’une tentative d’avocats représentant Activision Blizzard de suspendre le procès pour harcèlement sexuel intenté par le California Department of Fair Employment et Logement.