Le PDG de BlueStacks dit qu’Android sur Windows n’est pas si facile

Rosen Sharma, PDG de l’émulateur Android BlueStacks, a commenté l’actualité concernant les applications Android fonctionnant sous Windows 11. “Pour les nouveaux entrants, ce n’est pas si facile”, a déclaré Sharma, faisant référence à Microsoft. Sharma souligne également que les développeurs devront faire beaucoup de travail pour rendre les choses fluides sur Windows, alors que ce n’est pas le cas pour les émulateurs.

L’une des questions qui nous venaient à l’esprit, lorsque nous avons vu cette nouvelle, était de savoir comment cela affecterait les émulateurs Android. Nous avons contacté l’une des sociétés d’émulateurs les plus populaires, BlueStacks, et lui avons demandé un commentaire.

Le PDG de BlueStacks accueille le changement, mais avec des attentes modérées

Le PDG de l’entreprise, Rosen Sharma, nous a donné deux réponses. Le premier nous a assuré que la société accueillait les applications Android fonctionnant sous Windows, malgré sa menace apparente pour BlueStacks :

BlueStacks a été le pionnier de l’exécution d’applications Android sur PC. Notre conviction est que les appareils et les systèmes d’exploitation ne devraient pas être des contraintes pour les utilisateurs et les joueurs Android. Les nouvelles de Microsoft sont une excellente approbation de l’exécution des applications Android sur Windows.

Après cette réponse, Sharma a expliqué comment il pense que nous devrions avoir tempéré les attentes quant à la façon dont Microsoft exécutera les applications Android sur Windows.

Nous sommes des experts des jeux mobiles Android et avons une compréhension approfondie des problèmes fondamentaux tels que la virtualisation et les expériences quotidiennes telles que la prise en charge du clavier et de la souris. Nous avons construit une technologie de conteneur d’applications qui repose sur Android et résout les problèmes ci-dessus. Pour les nouveaux entrants, ce n’est pas si facile. Pour commencer, les applications doivent être utilisables sur plusieurs types de machines Windows qui ne prennent pas en charge le toucher, des machines avec différents pilotes et cartes graphiques à travers le monde. Une application qui peut fonctionner aux États-Unis peut ne pas fonctionner au Brésil. Pour qu’ils fonctionnent sur Windows 11, les développeurs devront faire beaucoup de travail. Ce n’est pas le cas pour BlueStacks. Il y a aussi la question de savoir qui offrira un soutien.

Sharma soulève ici quelques points intéressants. Même si Windows 11 prend en charge les applications Android de manière native, les développeurs de ces applications devront inévitablement travailler davantage sur ces applications qu’auparavant. Il se peut qu’ils aient juste besoin de modifier certaines choses pour que cela fonctionne bien sur Windows, mais d’autres pourraient avoir besoin de faire des refontes drastiques.

L’une des fonctionnalités phares de BlueStacks est l’intégration du clavier et de la souris, qui vous offre une nouvelle façon de jouer à des jeux Android principalement conçus pour le toucher. On ne sait pas si et comment Microsoft adopterait des capacités similaires – ou le développeur du jeu devrait-il le faire ?

Il y a certainement beaucoup de questions qui tournent autour de cette nouvelle. Heureusement, nous n’aurons pas besoin d’attendre longtemps avant que Microsoft ne propose des versions pour développeurs de Windows 11. Nous espérons que nous aurons alors des réponses à nos questions.