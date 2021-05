Le PDG de Bridgewater Associates, Ray Dalio, possède Bitcoin, mais met en garde que son “ plus grand risque est son succès ”

Nous sommes dans la partie du cycle où l’or, le bitcoin, l’immobilier, tout augmente, mais avec le dollar américain au bord de la dévaluation et l’inflation imminente, les rendements futurs attendus diminuent après un point, ce qui signifie qu’il n’y a plus l’incitation à acheter ces choses.

«J’ai du bitcoin», a révélé Ray Dalio, le fondateur et PDG du plus grand fonds spéculatif au monde Bridgewater Associates.

Dalio a révélé cela lors de l’événement Consensus organisé par CoinDesk qui a été enregistré le 6 mai, rejoignant le troupeau d’investisseurs institutionnels se réchauffant aux crypto-monnaies.

En effet, il préférerait «avoir du bitcoin plutôt qu’une obligation» dans un scénario inflationniste, a-t-il déclaré.

Cela a du sens étant donné que depuis mars 2020, le prix du Bitcoin est passé de 3800 $ à 65000 $, et même après la récente vente de 54%, il se négocie autour de 37500 $. Pendant ce temps, le rendement des obligations de référence, les bons du Trésor américain à 10 ans, n’est parvenu qu’à passer de 1,473% à 1,62%.

Le rendement des bons du Trésor est en baisse depuis des décennies, qui était de 15,82% à la fin de 1981. Bitcoin, en revanche, a atteint un nouvel ATH à chaque cycle.

Dalio était auparavant sceptique à propos du Bitcoin et a déclaré plus tard qu’il en apprenait davantage à ce sujet, puis a écrit qu’il avait la capacité d’être une réserve de valeur alternative. Maintenant, il est enfin arrivé et a investi dans la crypto-monnaie. Récemment, comme nous l’avons signalé, le directeur financier de Bridgewater, John Dalby, a quitté l’entreprise pour rejoindre le dépositaire de bitcoin NYDIG.

Bitcoin semble attrayant dans l’environnement actuel où le dollar américain est au bord de la dévaluation, vu pour la dernière fois en 1971, a déclaré Dalio. La Chine menace le rôle de l’USD en tant que monnaie de réserve mondiale.

Ici, Bitcoin avec ses propriétés semblables à l’or semble de plus en plus attrayant en tant que véhicule d’épargne, a-t-il déclaré.

Cependant, pour lui, la plus grande préoccupation reste la répression réglementaire. Dalio a dit,

«Le plus grand risque de Bitcoin est son succès.»

Perdre le contrôle

Au cours de son entretien, Dalio a parlé de la façon dont le billet vert est au milieu du premier cycle, «la dette et le crédit créent un pouvoir d’achat», de la hausse et de la baisse des monnaies de réserve mondiales.

Le deuxième cycle est un «cycle d’affrontement de cohésion interne» alors que l’écart de richesse et les groupes politiques se creusent, puis la montée en puissance d’une autre grande puissance qui remet en question la principale devise existante.

Le premier cycle a commencé lorsque le gouvernement a créé un pouvoir d’achat, un «stimulant» à court terme, mais finalement, ils doivent rembourser leurs dettes, devenant des «dépresseurs» à long terme.

Donc, s’ils ont besoin de plus d’argent, ils doivent continuer à imprimer, puis les impôts augmentent, ce qui entraîne des contrôles des capitaux comme cela s’est produit en 1971 lorsque le président Richard Nixon a retiré les États-Unis de l’étalon-or, faisant du dollar une monnaie fiduciaire, et les actions ont disparu. en haut.

«Cela fait … augmenter l’or, le bitcoin, l’immobilier, tout parce que ça diminue vraiment en dollars. Et c’est la partie du cycle dans lequel nous nous trouvons. »

L’inflation est importante ici, en particulier l’inflation monétaire qui se produit en raison d’une dévaluation de la monnaie, plutôt que l’autre causée par l’offre et la demande.

Tout en poussant les prix de l’immobilier, des actions et des crypto-monnaies à la hausse, leurs rendements futurs attendus diminueraient après un certain point. Une fois qu’ils sont descendus au niveau des taux d’intérêt, «il n’y a plus d’incitation à acheter ces choses».

Cependant, une crypto-monnaie neutre telle que Bitcoin peut agir comme de l’or, mais le gouvernement a la capacité de tout contrôler. Et comme de plus en plus de gens commencent à préférer Bitcoin aux obligations, comme lui, plus les économies vont dans le BTC que dans le crédit, “alors [governments] perdre le contrôle de cela », a-t-il déclaré.

Et une telle situation, a-t-il déclaré, peut conduire ces gouvernements à sévir contre les détenteurs de bitcoins, a-t-il déclaré. Dans l’ensemble, c’est une question de technologie et celui qui remporte cette course remporte tout, a déclaré Dalio.

