Le PDG de Bungie admet que davantage de travail doit être fait au milieu d’un rapport d’inconduite historique

Le PDG de Bungie, Pete Parsons (photo), a déclaré que le studio avait plus à faire pour améliorer sa culture de travail.

Cela est venu dans un article sur le site Web du développeur, qui faisait suite à une révélation par IGN d’allégations d’inconduite historique dans l’entreprise. Cela incluait des cas d’employés victimes de racisme, de sexisme et d’abus, ainsi qu’une culture de crise chez Bungie où le personnel travaillait parfois 100 heures par semaine.

IGN rapporte que l’équipe narrative s’est plainte du harcèlement qu’ils – souvent des membres du personnel – ont subi à la suite du DLC La Malédiction d’Osiris pour Destiny 2, les employés n’ayant apparemment reçu aucun soutien.

Bien que Bungie ait eu des problèmes dans le passé, de nombreux membres du personnel avec lesquels IGN a parlé ont déclaré que le studio s’était considérablement amélioré ces dernières années.

« Je suis encouragé par les progrès que nous avons accomplis, mais ce n’est pas suffisant et cela a pris trop de temps. Cela n’efface pas non plus les mauvaises expériences que les gens ont vécues dans notre studio », a écrit Parsons sur le site de Bungie.

« En tant que PDG, c’est mon travail de prendre en compte à la fois le passé et l’avenir et d’être responsable de tout cela, ici et maintenant. Parler avec l’équipe de Bungie, lire les histoires et voir les comptes connus et nouvellement refaits clair que nous avons encore du travail devant nous.

« Je m’y suis engagé. Nous ne sommes pas encore le studio que nous avons le potentiel de devenir, mais nous sommes sur la bonne voie. Et nous ne nous reposerons pas ni ne ralentirons ces efforts parce que nous reconnaissons que le chemin de l’inclusivité, de la diversité et de l’équité est , en soi, la destination vers laquelle nous aspirons tous. Ceci est essentiel pour réaliser notre vision et réaliser le potentiel de la maison accueillante et équitable de l’excellence créative et technique que Bungie devrait être. «

Bungie a déclaré en juillet de cette année qu’il ne tolérerait pas le harcèlement sur son lieu de travail à la suite d’un procès intenté contre Activision Blizzard pour sa culture de travail toxique.

