Le PDG de Bungie présente des excuses publiques pour un rapport exposant le resserrement, le racisme, le sexisme et les chefs d’équipe toxiques

Le PDG de Bungie, Pete Parsons, s’est excusé pour les transgressions commises dans l’entreprise après la publication d’un rapport citant des cas de crise, de discrimination, de racisme et de sexisme.

Dans le rapport, IGN s’est entretenu avec 26 employés actuels et anciens de Bungie qui ont révélé des cas d’iniquités susmentionnées survenus dès cette année et jusqu’en 2011.

L’équipe narrative du studio, qui travaillait parfois jusqu’à 100 heures par semaine, était particulièrement distinguée car dirigée par un supérieur toxique. Plusieurs sources ont parlé d’un chef d’équipe de Destiny 1 souffrant d’un épuisement si grave que son comportement nocif créait un environnement si préjudiciable que les employés gardaient un « compte à rebours » sur le tableau blanc faisant la chronique de sa dernière « explosion ». Il y a même eu un cas où il a jeté une chaise contre une fenêtre parce qu’il avait l’impression que les membres de l’équipe « ruinaient sa vision créative du jeu ». Le chef d’équipe a finalement quitté Bungie après y avoir travaillé pendant plusieurs années, et malgré un tel comportement, il a été bien accueilli pour travailler sous contrat sur Destiny 2. Même après avoir été absent de l’entreprise pendant un certain temps, les employés affirment que son comportement ne s’était pas beaucoup amélioré. son retour.

Un autre chef d’équipe du département narratif, qui a finalement été licencié, était apparemment un « cauchemar sexiste », a crié lors de réunions, a jeté des papiers sur les tables et a qualifié une employée de « garce ingérable ». Son remplaçant n’était pas beaucoup mieux, indique le rapport, car il a fréquemment fait des remarques sexistes, s’est plaint de « sexisme inversé » et à un moment donné, a fait des remarques homophobes à un collègue LGBTQ. Une autre piste narrative aurait fréquemment insulté des employés qui se sont défendus, allant jusqu’à coincer un membre du personnel et à leur crier d’avoir osé lui tenir tête. Plusieurs personnes ont déclaré qu’il avait également tenu des propos racistes.

Il existe d’autres cas de comportement indésirable provoqués par des pistes narratives, et les choses sont devenues si intolérables que l’équipe de rédaction a essayé de résoudre les problèmes avec les pistes via les ressources humaines. Au lieu de faire la médiation, les RH ont dit aux travailleurs qu’ils devaient travailler plus dur pour essayer de s’entendre. De nombreux employés ont même écrit des lettres au PDG Pete Parsons pour demander de l’aide, mais il n’a jamais répondu.

Finalement, plusieurs membres de l’équipe narrative ont menacé de démissionner en groupe, y compris toutes les femmes de l’équipe. Il semble que Bungie ait finalement écouté en écartant les responsables responsables de la misère des membres du personnel. Aujourd’hui, les choses se sont améliorées dans le ministère en ce qui concerne le financement et l’embauche de plus de personnel et de nouveaux responsables.

Narrative n’était pas la seule équipe à avoir un environnement de travail malsain. Le rapport de l’IGN indique que des comportements indésirables et d’autres problèmes indésirables ont affecté « chaque grande équipe » de l’entreprise à un moment donné. Il y a des rapports de remarques sexuelles, de cas de maltraitance délibérée d’un employé trans, de dénigrement, et il y a eu des « câlins non désirés » distribués par un producteur. Des rapports faisant état de femmes et d’employés marginalisés se voyant refuser des promotions pour des raisons ambiguës étaient également monnaie courante. Par exemple, une écrivaine n’a pas reçu de promotion parce qu’elle n’était pas « assez bonne » au jeu.

Après la publication du rapport et la publication des divers abus et de la culture du resserrement, le PDG de Bungie, Pete Parsons, a présenté ses excuses.

Dans ces excuses publiques au personnel actuel et ancien, Parsons a reconnu que parfois l’entreprise n’était pas « aussi rapide » qu’elle aurait dû l’être pour licencier ceux qui ont commis des infractions, et a déclaré que le studio ne tolérait aucun comportement toxique de qui que ce soit – même ceux avec des palmarès célèbres.

« Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui ont déjà vécu quelque chose de moins qu’un environnement de travail sûr, juste et professionnel chez Bungie », a déclaré Parsons. « Je ne suis pas ici pour réfuter ou remettre en question les expériences que nous voyons aujourd’hui partagées par des personnes qui ont honoré notre studio de leur temps et de leur talent. Nos actions ou, dans certains cas, nos inactions, ont causé de la douleur à ces personnes. Je m’excuse personnellement et au nom de tous ceux que je connais chez Bungie ressentent un profond sentiment d’empathie et de tristesse en lisant ces récits.

« Nous avons retiré les mauvais acteurs de notre studio sans égard à leur mandat, leur ancienneté ou leurs relations interpersonnelles – une action que nous ne pouvons entreprendre que lorsque des personnes courageuses se manifestent ou lorsqu’un mauvais comportement est commis au grand jour. Nous n’avons pas toujours été transparents à propos de ce qui a conduit à leur suppression ou aussi rapidement que nous aurions dû l’être, mais nous ne tolérerons aucun comportement toxique de la part de qui que ce soit.

« Nous lisons et digérons maintenant l’intégralité de l’histoire pour la première fois aujourd’hui. Nous pensons que les personnes dont le comportement a justifié le retrait de notre entreprise ont été licenciées ou ne travaillent plus pour Bungie, mais si de nouvelles informations sont révélées, que ce soit à travers cette histoire ou par des personnes nommées ou anonymes, nous agirons sur la base de ces informations et enquêterons avec intégrité. »

Parsons poursuit en expliquant comment Bungie s’efforce de favoriser un environnement sûr et accueillant pour tout le monde et a évoqué la récente déclaration de l’entreprise sur la façon dont elle s’engage à être « le meilleur endroit où quiconque puisse travailler » dans l’industrie.

En 2021, les membres des communautés sous-représentées représentent 50 % du conseil d’administration de Bungie, quatre des neuf représentants de l’équipe de direction de Bungie sont des femmes ou des membres des communautés sous-représentées, et il a embauché un directeur des ressources humaines et un directeur expérimenté de la diversité et de l’inclusion.

L’entreprise, selon Parsons, supprimera également la clause d’arbitrage obligatoire dans tous les contrats des employés, continuera d’investir dans la formation et les processus pour aider à éviter les biais dans la promotion des évaluations de performance et les pratiques de rémunération. Il ajoutera un outil de signalement anonyme qui sera hébergé par une organisation externe pour « éliminer davantage toute hésitation » que les employés de Bungie pourraient avoir à faire part de leurs préoccupations.

Alors que Parson se dit « encouragé » par les progrès réalisés par l’entreprise, cela ne « balaye pas les mauvaises expériences que les gens ont eues » au studio.

« En tant que PDG, c’est mon travail de prendre en compte à la fois le passé et l’avenir et d’être responsable de tout cela, ici et maintenant, a-t-il déclaré. comptes, il est clair que nous avons encore du travail devant nous.

« Je m’y suis engagé. Nous ne sommes pas encore le studio que nous avons le potentiel de devenir, mais nous sommes sur la bonne voie. Et nous ne nous reposerons pas ni ne ralentirons ces efforts parce que nous reconnaissons que le chemin de l’inclusivité, de la diversité et de l’équité est , en soi, la destination vers laquelle nous aspirons tous. Ceci est essentiel pour réaliser notre vision et réaliser le potentiel de la maison accueillante et équitable de l’excellence créative et technique que Bungie devrait être. «