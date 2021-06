Le PDG de Burberry, Marco Gobbetti, démissionne

in

Le PDG d’urberry, Marco Gobbetti, devrait quitter la société de mode FTSE 100 à la fin de l’année, a-t-on annoncé.

Le patron dirige l’entreprise, connue pour ses trenchs de marque, depuis 2017.

Burberry a déclaré que le joueur de 62 ans se retirerait pour saisir une autre opportunité qui lui permettrait de retourner en Italie et de se rapprocher de sa famille.

Le groupe prévoit qu’il restera dans l’entreprise jusqu’à la fin de l’année civile. Gobbetti travaillera avec le président Gerry Murphy pour fournir un soutien total à l’équipe de direction pour une transition ordonnée.

Murphy a déclaré que Gobbetti “a eu un impact transformateur et a établi un objectif et une stratégie clairement définis, une équipe exceptionnelle et une forte dynamique de marque”.

À la fin de 2017, le directeur général a dévoilé son intention de monter en gamme l’entreprise pour intensifier la lutte avec ses rivaux, cherchant à mettre la hache dans un certain nombre de magasins pas assez proches des acheteurs les plus dépensiers de Burberry. Depuis son arrivée, il a recruté le chef de la création Riccardo Tisci et une gamme de nouvelles collections a été introduite.

Comme d’autres marques de luxe, Burberry a vu ses ventes baisser en raison de la pandémie, mais il a déclaré le mois dernier qu’une reprise s’était accélérée au cours de l’année, entraînant une augmentation des ventes des magasins comparables au quatrième trimestre de 32% sur un an.

Gobbetti a déclaré : « En tant que groupe, nous avons élevé et renforcé la marque et l’entreprise, tout en continuant d’être une force pour le bien. Avec Burberry redynamisé et fermement engagé sur la voie d’une forte croissance, je pense que le moment est venu pour moi de démissionner.

Avant de rejoindre Burberry, Gobbetti était au sein du groupe de maroquinerie de luxe Celine, où il a été président et directeur général de 2008 à 2016. Il a également travaillé chez Givenchy et Moschino.