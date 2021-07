Le PDG de Bybit, Ben Zhou, discute des problèmes de réglementation, des NFT et plus encore

En 2021, la communauté Bybit a atteint 2,5 millions de clients professionnels dans 200 pays et territoires, a noté Bybit dans une mise à jour commerciale datée du 1er juillet. Invezz a eu l’occasion d’interviewer le PDG de Bybit, Ben Zhou, pour mieux comprendre leur mise à jour et ce que nous pouvons attendre de la crypto-monnaie. plateforme d’échange de produits dérivés.

Jalons récents

Au premier trimestre 2021, le volume total négocié sur Bybit a dépassé les mille milliards de dollars. Il y avait plus de 4,9 millions de dollars d’intérêts ouverts mondiaux pour le Bitcoin (BTC / USD) et le plus haut historique de 76 milliards de dollars de volume de transactions sur 24 heures. Le volume mondial d’Ethereum (ETH/USD) a dépassé les 20 milliards de dollars US.

ByFi Center « ouvre des passerelles » vers le cloud mining

ByFi Center a été créé dans le but d’apporter le meilleur de DeFi à la maison du client. Le hub offre une puissance de hachage améliorée pour les besoins miniers d’Ethereum des utilisateurs et offre un risque moindre, mais une rentabilité plus élevée. L’exploitation minière est effectuée directement dans le cloud avec 0% de temps d’arrêt, permettant à l’ETH d’être «récolté» directement.

Concurrence commerciale mondiale

L’année dernière, 12 000 personnes du monde entier ont participé à la compétition commerciale mondiale unique de Bybit. Cette année, la compétition proposera de plus grandes récompenses et de plus grands défis. Il aura lieu en août. Les prix comprennent des objets de collection NFT et un pool de 7,5 millions de Tether (USDT / USD).

Trading au comptant et options

Bybit lance le trading au comptant au troisième trimestre de cette année. Le trading au comptant aide les traders de produits dérivés à protéger leurs fonds, et si vous entrez sur le marché, c’est un excellent point de départ. La liste de nouveaux actifs et de paires de trading sera également plus rapide qu’elle ne l’est actuellement. La bourse prévoit de lancer la négociation d’options au quatrième trimestre de l’année. Les utilisateurs auront accès à la meilleure liquidité sur les marchés européens et américains car les deux options seront disponibles.

Nouveau style

Bybit recevra un nouveau design de page d’accueil, un nouveau logo, une nouvelle interface mobile et une nouvelle interface utilisateur. Ils promettent que le nouveau design sera beaucoup plus intuitif. La plate-forme mise à jour sera accessible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Mise à jour du portefeuille

Wallet 2.0 arrive, avec la possibilité de traiter instantanément les demandes de retrait, ce que vous pouvez faire aussi souvent que vous le souhaitez sans attendre.

Entretien avec le PDG Ben Zhou

Vous trouverez ci-dessous une transcription de l’interview d’Invezz avec le PDG de Bybit, Ben Zhou.

Invezz : La « récolte » directe de la cryptographie, ou le cloud mining, est un arrangement selon lequel une personne peut payer quelqu’un d’autre pour extraire la crypto en son nom. C’est très pratique sans aucun doute. Quels sont les autres avantages de l’exploitation minière « dans le cloud » ?

Ben Zhou : L’avantage du cloud mining pour les personnes ne se répète pas : un accès plus facile, des retours stables et gérables, presque pas de temps d’installation et moins d’investissement initial. Au niveau macro, le cloud mining pourrait être la réponse aux crypto-monnaies pour optimiser la consommation d’énergie. Le coût et l’efficacité sont des facteurs importants et nous devons trouver l’équilibre où il est logique d’être plus écologique pour la communauté. En 2021, des millions de centres de données hyperscale existent déjà dans le monde. Nous recherchons délibérément des sources d’énergie renouvelables échouées et les soutenons et les subventionnons activement par le biais de cette initiative. Le cloud mining peut aider à créer des économies d’échelle et à aider ces entreprises à réaliser un potentiel inexploité. Cela surpasse certainement le matériel à faible efficacité installé dans des millions de foyers en termes de durabilité. Dans notre centre ByFi, nous avons introduit fin mai un produit d’extraction en nuage pour répondre aux besoins d’exploitation virtuelle ETH de la communauté avec une puissance de hachage améliorée selon son propre calendrier. Les contrats sont épuisés, mais nous cherchons à étendre nos offres à terme et à acquérir d’autres actifs.

ET: Si nous pouvions examiner de plus près l’arrangement de cloud mining. Le client reçoit des frais de transaction ou une crypto-monnaie générée par les efforts de minage de l’entrepreneur. Certains craignent que cet arrangement puisse être considéré comme un « contrat d’investissement » en vertu de la loi fédérale sur la sécurité. Ces contrats doivent être enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission. Comment répondriez-vous à ces préoccupations ?

BZ : Nous devons reconnaître que la plupart des juridictions manquent de clarté réglementaire dans l’industrie de la cryptographie, comme c’est le cas avec la plupart des innovations et des nouvelles technologies. D’une certaine manière, il est bon pour les bons acteurs de l’industrie que des régulateurs comme la SEC établissent des orientations plus claires à partir d’environ 2016 dans cet espace. La tendance à traiter les contrats crypto sous leurs diverses formes comme des produits d’investissement et donc des valeurs mobilières indique une demande des régulateurs de transparence et de responsabilité de la part des opérateurs. Cela ne déroge pas aux attentes du grand public. Nous sommes alignés avec les régulateurs sur les objectifs de permettre au secteur d’ouvrir de nouvelles opportunités économiques tout en protégeant les meilleurs intérêts de ses participants. Nous proposons le cloud mining en tant que produit Mining as a Service (MaaS) et présentons aux acheteurs des conditions flexibles, tout comme des services d’abonnement qu’ils peuvent choisir d’annuler à tout moment.

JE: Parmi les prix de votre prochain Global Trading Contest figurent des objets de collection NFT. Selon vous, quel est le prix le plus attrayant qu’une personne puisse gagner dans l’un de vos concours annuels ?

BZ : Outre l’énorme jackpot sans précédent pouvant atteindre 7,5 millions de dollars, les World Trade Series (WSOT) de cette année comprendront un certain nombre d’objets de collection NFT et de marchandises en édition limitée. Comme le crossover sur le thème du poker de l’année dernière, le concours de cette année comportera également un nouveau crossover alors que nous élargissons la portée des crypto-monnaies à de plus en plus de personnes. Nous sommes très enthousiastes à propos de tout ce que nous avons en réserve pour les participants et nous avons hâte que tout le monde les voie.

JE: Le lancement par Bybit du trading au comptant au troisième trimestre 2021 est une autre chose à espérer. Il existe de nombreuses idées fausses concernant cette forme de trading, telles que « négocier sans stop loss, c’est mieux ». Quelle est la chose que vous encourageriez les gens à éviter lorsqu’ils échangent de l’argent ?

BZ : Le Le trading au comptant est un excellent point d’entrée pour les débutants. Et certaines des règles d’or éprouvées en matière d’investissement s’appliquent. La première étape pour réduire votre risque est d’accepter l’existence des escroqueries. Les contrats et les plateformes que vous choisissez sont importants. Faites vos devoirs et comprenez ce que vous achetez, pourquoi vous choisissez une paire de trading particulière et sur quelle bourse vous tradez. Les sources d’informations valent toujours la peine d’être recherchées et vérifiées, ne commandez pas à cause d’un seul retweet sur votre timeline.

JE: Wallet 2.0, une mise à jour du portefeuille Bybit dont la sortie est prévue avec les opérations en espèces, prendra en charge un portefeuille actif, grâce auquel les utilisateurs pourront retirer des fonds et accéder à leurs actifs de n’importe où. Quelle sécurité y a-t-il pour protéger les fonds des clients lorsqu’ils sont constamment accessibles en ligne ?

BZ : Bybit améliore constamment nos jeux sur la sécurité et améliore nos normes opérationnelles. Nous annoncerons de nouvelles mesures pour les portefeuilles chauds au lancement. Les clients actuels de Bybit connaissent notre processus de retrait à signatures multiples, l’authentification à deux facteurs, entre autres mesures de sécurité et de vérification standard. Nous proposons également un support client multilingue 24h/24 et 7j/7. En résumé : Bybit est l’un des rares opérateurs à indemniser les clients touchés par des incidents sur la plateforme à un prix équitable.

Le PDG de Bybit, Ben Zhou, discute des problèmes de réglementation, des NFT et plus est apparu en premier sur Invezz.