le PDG de Byju plus riche que Rakesh Jhunjhunwala, Nandan Nilekani, Bharti Mittal ; devient le 67e indien le plus riche

Byju Raveendran, fondateur de la startup Byju’s, est désormais plus riche que Rakesh Jhunjhunwala, Nandan Nilekani, Bharti Mittal, Anand Mahindra et d’autres, selon la liste IIFL Wealth Hurun India Rich. Byju Raveendran et sa famille valent maintenant 24 300 crores de roupies, soit un bond de 19% par rapport à l’année précédente. Cette année, Byju a acquis Aakash Educational Services, Great Learning basé à Singapour et une plate-forme de lecture numérique Epic basée en Californie, faisant de lui la 67e personne la plus riche d’Inde. Le géant EdTech Byju a dépensé plus de 15 000 crores de roupies pour des acquisitions cette année seulement. En l’espace de cinq ans, Raveendran a grimpé de 504 rangs, le plus élevé par quiconque sur la liste.

Rakesh Jhunjhunwala et la richesse de sa famille s’élevaient à Rs 22 300 crore, Anand Mahindra et sa famille à Rs 22 000 crore et Nandan Nilekani et sa famille à Rs 20 900 crore, et Rajan Bharti Mittal et sa famille à Rs 20 500 crore. L’investisseur de premier plan Rakesh Jhunjhunwala et la richesse totale de sa famille ont connu un bond de plus de 50 % par rapport à l’année précédente, tandis que la richesse d’Anand Mahindra a grimpé de 57 % par rapport à l’année dernière. La richesse de Nandan Nilekani et de sa famille a augmenté de 74% au cours de la dernière année, tandis que celle de Bharti Mittal a augmenté de 30% par rapport à l’année dernière.

La montée des licornes indiennes montre l’avenir et le potentiel de création de richesse exponentielle en Inde. Selon la liste, 46 entrepreneurs sur la liste étaient des fondateurs de licornes et 3 étaient des fondateurs de gazelles, définis comme les plus susceptibles de « devenir licornes » dans les deux ans. L’Inde s’est classée troisième en termes de nombre de licornes figurant dans la liste à 52, selon Hurun India Future Unicorn List 2021. La richesse cumulée apportée par les listes indiennes Unicorn et Gazelle à la liste riche a augmenté de 35% à Rs 2, 32 000 crores.

Le rapport a souligné que le plus jeune il y a dix ans avait 37 ans et aujourd’hui en 2021, il en a 23, indiquant l’impact de la révolution des startups. Shashvat Nakrani de l’application de paiement BhartaPe, 23 ans, est le plus jeune de la liste et a trois ans de moins que le plus jeune de l’année dernière. Nakrani, basé à New Delhi, est le plus jeune autodidacte. Shashvat Nakrani a cofondé la start-up FinTech BharatPe à l’âge de 19 ans, alors qu’il était étudiant en troisième année à l’IIT Delhi. On peut noter que le nombre de participants à la liste riche de l’IIFL Wealth Hurun India est passé d’un peu moins de 100 il y a dix ans à 1 007 aujourd’hui.

