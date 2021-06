Le PDG de Cardano affirme que BTC est trop lent et perdra face à l’ETH

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a récemment partagé ses réflexions sur Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD) lors d’un podcast de cinq heures avec Lex Fridman, chercheur en informatique et en intelligence artificielle. Au cours de la discussion, Hoskinson a fait valoir que Bitcoin finira par perdre face à Ethereum en raison de sa faible vitesse, qui constitue un désavantage concurrentiel majeur.

Bien sûr, Ethereum lui-même est également très lent, mais sa transition vers Proof of Stake devrait changer cela et améliorer considérablement la vitesse du projet. En fin de compte, Hoskinson semble assez convaincu que les réseaux PoS usurperont Bitcoin et lui enlèveront sa domination simplement en raison de vitesses et de fonctionnalités supérieures.

Hoskinson a même comparé la vitesse de Bitcoin à la programmation mainframe du passé. En fait, il pense que BTC n’existerait plus sans autant d’investissements qui ont déjà été réalisés.

Cependant, il pense également que Bitcoin peut se rallier s’il est mis à jour. Cependant, la communauté des pièces de monnaie est trop réticente à innover au-delà de la couche de base, ce que Hoskinson a durement critiqué. Il a déclaré que Bitcoin est son propre pire ennemi et que sa solution de mise à l’échelle de deuxième couche est au mieux très fragile. Fondamentalement, il estime que BTC a tout ce qu’il faut pour réussir : effets de réseau, approbation réglementaire, nom de marque, il ne lui manque qu’un moyen de changer le système ou même de corriger certains inconvénients évidents.

Cependant, Hoskinson se sent beaucoup plus optimiste à propos d’Ethereum, qui, selon lui, a grandi pour rivaliser avec le réseau Bitcoin. La plus grande différence entre les deux est l’état d’esprit de la communauté, ce qui signifie que la communauté Ethereum est plus disposée à adopter l’évolution et le développement.

En fin de compte, tout dépend de la communauté, selon Hoskinson. La communauté Ethereum aime évoluer et se mettre à jour, c’est pourquoi Ethereum est en plein essor et même s’il a encore de sérieux problèmes, il travaille dur pour les résoudre. La communauté Bitcoin, quant à elle, craint le changement et à cause de cela, le projet commence à perdre ses avantages.

Hoskinson a même déclaré que s’il devait parier sur l’un des projets, il parierait qu’Ethereum pourrait battre Bitcoin neuf fois sur dix. Bien sûr, il a déclaré que la bataille pour la domination des crypto-monnaies est infiniment plus grande et plus complexe que Bitcoin vs Ethereum, mais en ce qui concerne ces deux devises, en particulier, il considère clairement Ethereum comme un projet supérieur.

