Le PDG de Carrefour explore les pistes de consolidation -Le Monde

tldr; Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que l’inflation est élevée et le restera probablement dans les mois à venir avant de se modérer. “Alors que l’économie continue de rouvrir et que les dépenses rebondissent, nous assistons à une pression à la hausse sur les prix, notamment en raison de […] More