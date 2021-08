Le PDG de City Connection assume la responsabilité du retard de la sortie physique de ‘Game Paradise’ sur Switch

Image : Connexion à la ville

Si vous faites partie des personnes qui ont commandé l’édition physique de Le Paradis du Jeu / Tengoku : Spécial CruisinMix de la société nord-américaine Dispatch Games, alors vous attendez sans aucun doute une sorte de confirmation de la date d’arrivée du produit.

Dispatch Games n’a pas les meilleurs antécédents pour ce genre de chose, avec une mauvaise communication et des retards répétés qui détériorent une relation déjà fracturée avec sa clientèle. Cependant, le président et chef de la direction de City Connection, Nobuhiro Yoshikawa, a maintenant publié une déclaration visant à transférer la responsabilité du retard de Game Paradise de Dispatch Games à sa propre entreprise. City Connection, au cas où vous vous le demanderiez, est la société japonaise qui a publié numériquement le jeu sur Switch.

Voici la déclaration de Yoshikawa :

J’aimerais répondre aux questions les plus fréquemment posées : « Est-ce que Dispatch Games est une société du groupe ? Est-ce une filiale ? Dispatch Games est un partenaire qui gère nos titres de jeux en Amérique du Nord, et nous n’avons aucune relation de capital avec eux. Cependant, cela ne signifie pas que nous évitons notre responsabilité.

Nous avons reçu beaucoup de questions et de messages sur “The Game Paradise: Cruisin Mix Special” de Dispatch Games en Amérique du Nord.

En tant que détenteur des droits et développeur du jeu, nous regrettons que nos produits n’aient pas été livrés à temps, et nous tenons à nous en excuser.

Après une longue période de discussions et d’assistance autant que possible, nous sommes maintenant sur la bonne voie pour sortir le jeu. Encore une fois, nous voudrions demander à nos clients qui ont acheté le produit de bien vouloir patienter un peu. Dispatch Games fera une annonce concernant les détails et la date de sortie.

Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir avec les titres publiés par nos partenaires actuels, les versions numériques que nous publions et l’expansion de nos opérations aux États-Unis.

Nous vous remercions de votre soutien continu.