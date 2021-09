Ransomware

Le PDG de Cloudflare s’inquiète de la croissance des attaques de ransomware dans l’espace crypto

Dans une interview sur “Mad Money” de CNBC, animée par Jim Cramer, le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a appelé les échanges cryptographiques déclarant que ces entreprises “devenaient une cible populaire pour les cybercriminels”. Selon Prince, les échanges de crypto-monnaie doivent se concentrer davantage sur la sécurisation des fonds des clients pour empêcher l’augmentation des cas de piratage et d’attaques par ransomware.

Expliquant le nombre croissant de piratages sur les échanges de crypto-monnaie, Prince a déclaré que l’argent est la principale motivation, tout comme les braqueurs de banque choisissent des banques.

« Le vieil adage est : Pourquoi les braqueurs de banque volent-ils les banques ? C’est parce que c’est là que se trouve l’argent. “L’un des plus grands endroits que les cyber-attaquants recherchent actuellement sont les différents échanges de crypto-monnaie et d’autres parties de l’univers en matière de crypto-monnaie.”

Au cours de l’année, l’écosystème de la crypto-monnaie a attiré l’attention sur le nombre croissant d’attaques de ransomware. Chainanalysis a rapporté que plus de 81 millions de dollars de rançon avaient été payés par les victimes en mai 2021. Notamment, le piratage de Colonial Pipeline en mai a soulevé des inquiétudes dans l’industrie. Les pirates ont interrompu l’approvisionnement en carburant de certaines parties de la côte est des États-Unis, exigeant une rançon de 5 millions de dollars, payable en BTC.

En juin, le groupe russe de ransomware REvil a infiltré plus de 200 entreprises à travers le monde via le fournisseur de logiciels Kaseya, en utilisant son logiciel de gestion de la technologie pour diffuser le ransomware via le cloud. Les pirates ont crypté l’un des outils de Kaseya avec des fichiers infectés, paralysant des centaines d’entreprises. Les pirates ont ensuite exigé une rançon de 70 millions de dollars, payée en BTC, pour négocier le décryptage des fichiers.

Ces attaques de ransomware ont suscité un débat considérable dans l’espace de sécurité cryptographique et le rôle que jouent les monnaies numériques basées sur la blockchain dans l’augmentation des attaques de ransomware. Malgré l’augmentation des attaques de rançon, certains analystes crypto pensent que les blockchains aident réellement les autorités à suivre et à arrêter les pirates plus facilement en raison de la nature publique des transactions de Bitcoin, qui sont diffusées sur le réseau.

Cloudflare, basé à San Francisco, est un fournisseur d’infrastructure de sécurité Web qui protège les entreprises contre les attaques en ligne. Son service de proposition de clé offre une sécurité aux entreprises pour empêcher les attaques par déni de service distribué (DDoS), qui sont courantes sur les échanges cryptographiques.

Sur la question de savoir si Prince conserverait ses crypto-monnaies sur un échange protégé par Cloudflare, a-t-il déclaré, “la société donne une place au premier rang à [its consumers] pour prévenir l’évolution des cybermenaces auxquelles ils sont confrontés. L’entreprise garde une longueur d’avance grâce à des innovations qui empêchent toute nouvelle forme de ransomware et d’attaque de piratage de les affecter.

“Nous sommes fiers du fait que nous avons gardé les clients de crypto-monnaie qui sont les nôtres en sécurité et aidé à augmenter les protections supplémentaires qu’ils ont en place.” « Je me sentirais en sécurité en utilisant l’un des échanges de crypto-monnaie qui utilisent Cloudflare aujourd’hui. »

En plus de traiter techniquement avec les pirates informatiques, le gouvernement américain lutte également contre l’augmentation des cas d’attaques par ransomware. En juin, le conseiller à la sécurité nationale du président américain a appelé les pays du G7 à s’unir et à lutter contre les attaques systématiques de ransomware sur les sites nationaux.

Dans un briefing de la presse de la Maison Blanche, Jake Sullivan, sélectionné comme conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a appelé à la régulation de l’écosystème de la crypto-monnaie car il représente “le cœur de la manière dont ces attaques de ransomware sont menées”.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.