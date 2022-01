Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, achète une maison à Los Angeles pour 133 millions de dollars

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le magasin de Wall Street a révélé qu’Armstrong avait acheté une maison à Los Angeles pour la somme dérisoire de 133 millions de dollars.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a acheté une propriété de 133 millions de dollars à Los Angeles, ont déclaré au Wall Street Journal des personnes familières avec l’accord. La transaction, conclue en décembre, est l’une des ventes de maisons unifamiliales le plus cher jamais réalisé dans la région de Los Angeles.

Le vendeur était une société à responsabilité limitée affiliée à l’homme d’affaires japonais Hideki Tomita, qui a acheté la propriété pour 85 millions de dollars en 2018, selon les archives.

La résidence est située à Bel-Air.

Coinbase est la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis et la première grande entreprise axée sur la crypto-monnaie à être cotée.

Pour sa part, Armstrong est le dernier d’une série de hauts dirigeants de la crypto à avoir acheté de grandes maisons sur les marchés du luxe américains au cours des derniers mois. Jonathan Yantis, co-fondateur de NFT Blockchain Worldwide Asset eXchange, a récemment acheté une propriété d’environ 70 acres à l’extérieur de Denver pour 12,5 millions de dollars.

De millionnaire à millionnaire

La propriété de Bel-Air qu’Armstrong a acquise appartenait auparavant à la fille de l’héritier milliardaire de Seagram, Charles Bronfman, a rapporté le Wall Street Journal. Au moment de la vente en 2018, il s’étendait sur 4,6 acres et comprenait un manoir d’environ 19 000 pieds carrés (environ 1 765 mètres carrés) de style minimaliste conçu par l’architecte britannique John Pawson, ainsi qu’une maison d’hôtes de 5 chambres. .conçu par Paul Williams sur un terrain attenant. .

L’agencement de la maison principale, qui compte cinq chambres et a été construite en 2009, ressemble à des cubes empilés les uns sur les autres, le haut dépassant du niveau inférieur, explique Heromag. Il dispose d’un théâtre, d’une salle de sport, d’un spa et d’une salle à manger double hauteur.

Armstrong, un des premiers passionnés de Bitcoin, est devenu l’une des personnes les plus riches du monde plus tôt cette année lorsque Coinbase est devenu public en avril, a rapporté le Wall Street Journal. Selon la liste Forbes des crypto-millionnaires mondiaux, il serait le deuxième plus riche, après Sam Bankman-Fried, propriétaire de la bourse FTX. Armstrong détient 19% de la société Coinbase. Sa valeur nette estimée est de 11,5 milliards de dollars.

