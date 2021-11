Le PDG de Coinbase pense que les NFT peuvent croître autant que les crypto-monnaies

Il semble que de plus en plus de plateformes affichent un certain nombre d’opinions positives concernant les jetons non fongibles. Dans un tel cas, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, était favorable à ce que cet extrême du monde de la cryptographie atteigne bientôt ses utilisateurs.

Il a souligné le potentiel que présente le monde de l’art numérique face à l’appréciation des investisseurs.

Futur panorama

Bien que le domaine des crypto-monnaies ait représenté un scénario positif pour cette plate-forme, il existe d’autres facteurs qui pourraient stimuler sa croissance. Armstrong pense qu’il y a encore plus à explorer dans le monde numérique, faisant référence aux NFT comme un aspect fondamental.

Alors que l’essor des crypto-monnaies a permis à cet échange crypto de réaliser d’énormes profits au cours de la dernière année, les jetons non fongibles auraient également un potentiel. Le PDG de Coinbase s’est montré assez optimiste quant à sa mise en œuvre au sein de la plateforme.

Il pense que de tels jetons pourraient même avoir plus d’influence sur le monde de la cryptographie, car les artistes numériques trouvent un environnement convivial.

Plus de bénéfices dans ce domaine

La disposition de Coinbase concernant les NFT intervient à un moment qui intéresse les utilisateurs de l’échange cryptographique. Cette année a vu une dynamique exceptionnelle dans le monde de l’art numérique, conduisant à placer des plateformes comme OpenSea aux yeux des investisseurs.

En ce sens, Armstrong a souligné l’intérêt d’entrer sur ce marché, en tenant compte du fait qu’il pourrait être « aussi gros ou plus gros » que les crypto-monnaies. Apparemment, l’enthousiasme pour cette tendance ne vient pas du PDG de Coinbase, puisque des e-mails ont été reçus d’utilisateurs demandant à rejoindre la nouvelle initiative.

Plus de 2 millions d’e-mails seraient parvenus à Coinbase depuis que l’entreprise a été attirée par les NFT.

Le forfait Coinbase

L’entreprise a été confrontée à plusieurs réductions de la fluctuation de ses revenus, cherchant des possibilités de générer des revenus distribués. Il est gardé à l’esprit que vos utilisateurs peuvent désormais interagir avec les jetons non fongibles.

Il a été annoncé que la nouvelle section sera accessible au public dans les prochains trimestres.

Parmi les principes fondamentaux de l’initiative figure l’intention d’offrir un environnement où l’art numérique peut être chargé et également stocké. D’autre part, le PDG de Coinbase tenterait de répondre à la tendance croissante des investisseurs à entrer sur ce créneau.

Parallèlement à Coinbase, d’autres plateformes cherchent également leur place parmi les NFT, dont les réseaux sociaux comme Twitter par exemple. « Nous sommes très enthousiasmés par les NFT, cela va être un très grand domaine pour la crypto à l’avenir, et c’est déjà le cas aujourd’hui », a commenté Armstrong à ce sujet.

