Le PDG de Coinbase s’exprime sur le refus de la SEC de se conformer aux échanges cryptographiques et à la mise en œuvre de DAO ZyCrypto

Points clés à retenir

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, jette un coup d’œil à Coinbase en tant que DAO. Armstrong expérimente actuellement des idées avec Research Hub, une autre de ses start-up. Armstrong a également révélé que la SEC reste le seul régulateur à ne pas vouloir parler à la bourse.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong a déclaré qu’un avenir dans lequel l’échange de crypto-monnaie deviendrait une organisation autonome décentralisée (DAO) n’était pas exclu par lui.

Faire de Coinbase un DAO signifierait que l’échange n’aurait pas de leadership central et serait régi par la communauté sur la base d’un ensemble de règles appliquées sur une blockchain. La manière dont la bourse détenue et gérée collectivement par ses utilisateurs aiderait la bourse n’est pas claire, mais elle est actuellement envisagée sérieusement.

En fait, Armstrong, qui s’est lancé pour la première fois dans les crypto-monnaies comme moyen de créer plus de liberté économique dans le monde, y réfléchit sérieusement et a un projet en cours qui expérimente sur la façon dont le modèle commercial DAO peut être mis en œuvre. Il l’a révélé lors du dernier épisode de “The Best Business Show” d’Anthony Pompliano, où il a parlé de l’avenir de Coinbase.

Lorsqu’on lui a demandé si s’il avait la possibilité de démarrer Coinbase à l’heure actuelle, il le ferait de manière centralisée ou décentralisée, Armstrong a déclaré qu’il irait d’abord à distance et se pencherait davantage sur une forme de décentralisation.

Cependant, le modèle décentralisé contiendrait nécessairement certaines fonctionnalités centralisées qui seraient contrôlées par le DAO. À ce stade, il a poursuivi en révélant qu’une start-up qu’il aidait actuellement à démarrer – Research Hub – expérimentait déjà la décentralisation.

Research Hub est un site de recherche scientifique calqué sur le référentiel de code GitHub, comme un moyen de mettre des documents de recherche à la disposition du public pour accélérer la science et la rendre plus semblable à un logiciel open source. Le projet a été fondé et autofinancé par Armstrong. Il a déclaré lors de l’entretien qu’il s’agissait de son terrain d’expérimentation pour l’avenir de Coinbase. Cependant, la frustration actuelle à l’égard du projet était qu’il n’avait aucun précédent et qu’il coûtait donc très cher en frais juridiques, car les avocats procédaient simplement par essais et erreurs en suggérant ce qui fonctionnerait. Armstrong espère cependant que les tests bêta donneront un modèle « projeté » qui pourra être répliqué sur Coinbase sur toute la ligne.

Bien que cela soit supposé se produire à l’avenir, en attendant, l’échange de crypto-monnaie a encore des défis à relever, en particulier sous la forme d’un examen réglementaire imminent de la SEC. Au cours de l’entretien, Armstrong a également révélé que dans ses efforts continus pour faire pression pour une meilleure clarté réglementaire avec les régulateurs américains pour l’industrie de la crypto-monnaie, la SEC était le seul régulateur à ne pas vouloir parler avec lui.

Coinbase a récemment dû revenir sur son offre de prêt cryptographique proposée qui permettrait aux utilisateurs de gagner 4% APY en prêtant leur pièce en USD sur la plate-forme à la suite d’une menace de poursuites judiciaires de la part de la SEC.

