Le PDG de CoinSwitch Kuber exhorte les investisseurs à éviter la panique | Invezz

Ashish Singhal, fondateur et PDG de CoinSwitch Kuber, a conseillé aux investisseurs indiens en cryptographie d’éviter les ventes de panique en raison de l’interdiction proposée des pièces privées. Singhal a déclaré cela lors d’une interview plus tôt dans la journée, ajoutant qu’il serait prudent de rester calme en attendant que le gouvernement partage plus de détails sur le projet de loi sur l’interdiction des crypto-monnaies.

Dans l’interview, Singhal a déclaré que la Reserve Bank of India (RBI) avait le droit de contrôler les devises du pays. En tant que tel, votre décision d’émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) est une solution naturelle à ce problème plutôt que de s’appuyer sur des cryptos conventionnels tels que Bitcoin (BTC/USD) et Ethereum (ETH/USD).

Cependant, il ne pense pas que le lancement d’une CBDC soit une façon pour l’Inde de dire que les crypto-monnaies n’ont aucun cas d’utilisation ou qu’elles ne résolvent pas quelque chose de grand. Singhal a ajouté que les réseaux publics de blockchain pourraient être compatibles avec Google et Microsoft de demain.

Singhal a ajouté que le gouvernement indien comprend que les crypto-monnaies ont de multiples cas d’utilisation en plus de servir de monnaie, car le secteur peut alimenter le web3. Dans cette optique, il a souligné que les innovations web3 pourraient venir d’Inde. Ce potentiel explique pourquoi le gouvernement entend permettre aux Indiens d’expérimenter des cryptos spécifiques et la blockchain.

La recherche est la clé

Le PDG de CoinSwitch Kuber a exhorté tous les investisseurs de crypto-monnaie en Inde à rester calmes et à rechercher des crypto-monnaies bien avant d’arriver à une conclusion hâtive. Il a ajouté que les utilisateurs de crypto devraient attendre la déclaration officielle du gouvernement et éviter de se fier à des sources secondaires. Ce faisant, il pense que les investisseurs seront en mesure de déterminer s’ils doivent vendre ou conserver leur crypto.

Selon Singhal, la vente de la semaine dernière était due à une désinformation, car aucune nouvelle information sur l’interdiction de la crypto-monnaie n’a encore été publiée.

Singhal a ajouté que,

Jusqu’à présent, notre discussion a été positive et nous espérons vivement que l’Inde adoptera également la cryptographie comme d’autres pays en développement et développés.

Les sentiments de Singhal surviennent après que le marché des crypto-monnaies s’est effondré vendredi en raison d’une série de nouvelles négatives, notamment la découverte par l’OMS d’une nouvelle souche de COVID en Afrique du Sud. En conséquence, la plupart des pièces ont saigné, le BTC s’échangeant à seulement 53 569,76 $ (40 189,37 £).

Cependant, le sentiment baissier s’est estompé au cours du week-end et le marché de la cryptographie est à nouveau vert. Au moment d’écrire ces lignes, BTC a augmenté de 5,22% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 57 141,83 $ (42 870,94 £).

