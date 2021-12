Le PDG de Crypto Lender Celsius Network confirme la perte de fonds dans le piratage de 0,3 million de BadgerDAO

Annonces

Le PDG de Crypto Lender Celsius Network confirme la perte de fonds dans le piratage de BadgerDAO de 120,3 millions de dollars

AnTy4 décembre 2021

Mais a déclaré: « Aucun client Celsius et aucun actif utilisateur n’a été affecté » lors de l’attaque contre la plate-forme Badger.

Celsius Network, un prêteur crypto populaire avec 26,4 milliards de dollars d’actifs au 15 octobre, a confirmé que la société était affectée par le dernier piratage de la finance décentralisée (DeFi) de BadgerDAO.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, la plate-forme de prêt BadgerFAO qui offre des rendements en mettant l’accent sur le Bitcoin enveloppé (WBTC), a perdu 120,3 millions de dollars dans une attaque frontale.

Vendredi, lors d’une diffusion en direct sur YouTube, demandez-moi n’importe quoi (AMA), le directeur général de Celsius, Alex Mashinsky, a déclaré que la société avait « perdu de l’argent » dans le BadgerDAO, mais n’a pas divulgué combien. Certains ont émis l’hypothèse que Celsius aurait pu perdre près de 897 WBTC d’une valeur d’environ 51 millions de dollars à l’époque.

« Ce n’était pas un hack Celsius », a déclaré Mashinsky. « C’était un hack de Badger, mais certains des fonds de Celsius étaient là, donc Celsius a perdu de l’argent. … Mais aucun des membres de Celsius n’a perdu d’argent.

Le PDG a en outre déclaré qu’ils travaillaient avec l’équipe de Badger pour récupérer les fonds perdus et qu’ils collaboraient à l’enquête.

En parallèle, Badger élabore un plan pour réactiver en toute sécurité les contrats intelligents. Bien qu’un calendrier définitif ne soit pas actuellement disponible, Badger continuera de publier de plus amples informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles. – ₿adgerDAO 🦡 (@BadgerDAO) 3 décembre 2021

La société s’est également adressée à Twitter pour expliquer que c’était la plate-forme Badger qui avait subi une attaque de retrait de fonds non autorisé et que les actifs des clients et des utilisateurs de Celsius n’avaient pas été affectés.

Celsius Network a également déclaré qu’il aidait l’équipe Badger sur la résolution et qu’il avait déjà lancé une analyse complète de tous les portefeuilles Celsius DeFi.

Son équipe de sécurité a également identifié un retrait compromis et « fermé immédiatement l’accès de l’attaquant aux fonds sur la plate-forme Badger ».

Ils ont également retrouvé l’agresseur et ont rapporté l’information à Badger.

« CelsiusNetwork a également voulu saisir cette occasion pour rappeler à notre communauté de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’interaction avec les plates-formes DeFi et lors de l’approbation des connexions aux sites, applications et contrats intelligents », a-t-il déclaré.

La société a récemment clôturé un tour de table de 750 millions de dollars de série B tout en étant la cible de plusieurs régulateurs aux États-Unis pour des violations présumées des lois sur les valeurs mobilières.

