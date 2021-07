Le PDG de Cudo, Matt Hawkins, s’entretient avec Invezz

Alors que l’impact négatif du changement climatique devient évident dans le monde entier, tous les individus et toutes les entreprises ont une responsabilité à assumer. Cudos, un réseau de cloud computing décentralisé développé par Cudo, entre avec l’une des blockchains et des piles technologiques de couche 1 les plus vertes, donnant aux utilisateurs et aux développeurs un accès à des services de cloud computing évolutifs via la blockchain Cudos à l’écosystème Cudo, qui compte plus de 60 000 nœuds distribués. autour du monde.

Invezz s’entretient avec le PDG de Cudo, Matt Hawkins, du partenariat de l’entreprise avec ClimateTrade, une société de crédit carbone basée sur la blockchain, basée en Espagne, et d’autres sujets pertinents dans l’espace.

1. À quels défis spécifiques les entités sont-elles confrontées lors de la création et de l’exploitation de blockchains vertes ?

Cela dépend du type de mécanisme de consensus blockchain. Une blockchain de preuve de travail (PoW) comme Bitcoin consomme beaucoup d’énergie et, par conséquent, la compensation carbone réduirait la rentabilité lors d’un marché porteur et éliminerait potentiellement la rentabilité lors d’un marché baissier. Par conséquent, il est préférable de se concentrer sur la fourniture d’énergie verte pour les opérations de PoW, car la plupart des fermes minières (56% selon le Bitcoin Mining Council) fonctionnent désormais à 100% d’énergie renouvelable. Ces fermes peuvent fonctionner dans des endroits éloignés avec accès à cette puissance, car l’extraction de Bitcoin n’est pas sensible à l’emplacement ou à la latence.

Pour les blockchains Proof-of-Stake (PoS) comme Cudos, la quantité d’énergie consommée est fractionnelle en comparaison et fonctionnera sur du matériel avec un cycle de vie plus long qu’une machine Bitcoin ASIC. Par conséquent, moins de carbone est également produit dans le processus de fabrication d’un réseau PoS. Comme les masternodes ou validateurs PoS sont généralement hébergés dans des installations d’hébergement bien connues qui peuvent assurer une haute disponibilité et sécurité, le défi se déplace vers la localisation d’un fournisseur d’hébergement qui obtient 100% d’énergie verte, car ces installations ont tendance à être plus proches des principaux centres de données dans les grands. villes pour répondre aux exigences de faible latence pour d’autres secteurs verticaux tels que la finance et ainsi obtenir une alimentation mixte du réseau. Dans ce scénario, l’option de compenser le carbone produit est généralement la meilleure option.

2. Qu’espérez-vous obtenir de votre partenariat avec Climatetrade ? Comment mesurerez-vous les progrès/le succès ?

Notre objectif est de créer une blockchain et un écosystème informatique durables qui sont encadrés par l’énoncé de mission de la société mère « Mieux utiliser la puissance de calcul du monde ». Le partenariat avec Climatetrade n’est pas la première étape que nous avons franchie, car nous avons acheté la plupart des crédits carbone pour les projets éoliens et solaires en Inde lors de la création de la société mère Cudo.

Cependant, avec Cudos Network, notre blockchain de couche 1 qui sera rendue publique dans un avenir proche, nous voulions nous assurer que le réseau était 100 % neutre en carbone dès le premier jour. Nous avons examiné diverses options, mais la décision de nous associer à Climatetrade était très simple. . . Le fait qu’ils soient en chaîne signifie qu’il y a une transparence totale sur le nombre de crédits achetés et où ces crédits sont dépensés. C’est un domaine qui a été critiqué par d’autres projets de compensation dans le passé, où le véritable coût du tonnage de carbone pour les projets renouvelables a souvent été obscurci.

3. Quelle est la façon la plus précise de mesurer l’empreinte carbone des crypto-monnaies ?

C’est une question délicate, vous voyez que les publications et les articles sur les réseaux sociaux captent souvent une énergie totale qui ne va pas. Par exemple, une transaction NFT dans Ethereum en carbone produit n’égale à aucun moment l’empreinte carbone du réseau Ethereum divisée par le nombre de transactions à ce moment-là. Éliminez toutes les transactions et l’empreinte carbone du réseau Ethereum est presque identique, car la consommation d’énergie est principalement le hachage PoW, plutôt que les transactions. L’empreinte carbone des crypto-monnaies ou NFT, comme dans l’exemple précédent, est faible, ce sont les réseaux PoW qui produisent le plus d’émissions de carbone.

4. Suffit-il simplement d’adopter un objectif « neutre en carbone » ? Par exemple, Microsoft prévoit d’être négatif en carbone d’ici 2030. Un résultat négatif en carbone (que ce soit en 2030 ou au-delà) est-il un objectif réaliste pour l’univers de la crypto-monnaie / blockchain ?

Cela devrait être un objectif pour toutes les industries. Dans la blockchain, je pense que c’est réaliste pour 2030 car tout est encore à un stade précoce et vous avez la possibilité d’innover à grande vitesse. Prenez notre réseau, par exemple, il consommera toujours de l’électricité, même s’il est fractionnaire par rapport à un réseau PoW, il serait donc assez simpliste pour nous d’acheter plus de crédits carbone via Climatetrade, que la quantité de carbone que le réseau produit. Ensuite, nous considérerions tous les aspects de Cudos comme une entreprise, et pas seulement la consommation quotidienne d’électricité du réseau. Matériel de fabrication pour les nœuds de validation, les installations d’hébergement et les opérations commerciales. Tout cela s’additionne, mais la décision nous appartient principalement de prendre les décisions nécessaires. Ce que je veux dire, c’est que nous sommes capables d’innover plus rapidement en tant que nouvelle industrie, par rapport à une industrie comme l’agriculture animale, où la consommation de viande par les consommateurs et la demande des consommateurs à bas prix ont entraîné une augmentation significative des émissions de carbone. Pour que l’agriculture devienne négative en carbone d’ici 2030, cela est hautement irréaliste, car l’industrie devrait d’abord changer le comportement de ses consommateurs, tout en restant compétitive.

5. Pouvez-vous commenter l’inquiétude d’Elon Musk selon laquelle Bitcoin n’est pas « assez vert » ?

Je suis d’accord avec ta préoccupation. Il y a plus d’énergie renouvelable disponible maintenant et le prix des énergies renouvelables est plus bas dans de nombreuses régions que les combustibles fossiles. Couplé à la récente interdiction de l’exploitation minière en Chine, où 75% des exploitations minières utilisaient de l’énergie provenant du charbon, le marché du Bitcoin devient certainement plus vert. Cependant, il existe encore des régions de combustibles fossiles bon marché qui offrent des solutions aux mineurs et tous les mineurs ne sont pas préoccupés par la source de combustible. Son principal moteur est le coût et, comme nous l’avons vu dans le récent rapport du Bitcoin Mining Councils, les énergies renouvelables ne représentent que 56% de la consommation totale du réseau Bitcoin. La question est de savoir comment éduquer et/ou inciter les mineurs à adopter les énergies renouvelables ?

6. Dans quelle mesure pensez-vous que le soi-disant « Accord sur les crypto-monnaies », adopté par le secteur privé, peut être efficace pour éliminer l’empreinte carbone des crypto-monnaies ?

Le temps nous dira à quel point il sera efficace, car il y a des changements culturels à faire, mais je suis pleinement en faveur d’avoir un collectif à l’échelle de l’industrie poussant le bon comportement en avant devrait être soutenu, pas critiqué. J’ai vu le terme “greenwash” utilisé trop de fois comme commentaire réactionnaire ou comme défense. Il est temps d’agir!

