Le PDG de Dean Guitars qualifie le procès de Dimebag de “sans fondement, sans aucun mérite et sans fondement dans la réalité”

Dean Guitares PDG Evan Rubinson a répondu à la poursuite intentée contre la société par la succession de feu PANTERA guitariste “Dimebag” Darrell Abbott.

Le lundi (16 août), Rita Haney, Dimebagla petite amie de longue date de et fiduciaire de sa succession, a annoncé qu’elle rompait les liens avec Dean Guitares après 17 ans dans l’entreprise. Elle a également révélé qu’elle avait déposé une plainte contre doyen, allégation de fraude, violation d’un accord écrit et faux endossement, entre autres réclamations.

Dans un communiqué publié le Dimebagle site Web et les médias sociaux de , Haney a écrit : « Il est devenu clair pour moi que Dimebagla relation de Doyen Guiars avait pris fin lorsque le PDG de Dean Guitares m’a dit ça Dîme est mort depuis 16 ans, puis n’a pas pu gagner l’argent qu’il avait autrefois… et a continué à me dire que je devrais aller ailleurs… Eh bien… nous le ferons !” Haney a continué à accuser doyen de continuer à promouvoir et à vendre Dimebag-guitares et marchandises liées même après l’expiration de leur contrat de parrainage. Elle a aussi fustigé Evan Rubinson comme “incroyablement irrespectueux et souvent belliqueux envers l’héritage” de Dimebag.

« À l’avenir, notre objectif sera d’assurer la célébration juste et respectueuse de Dîmel’héritage de et la marque indélébile que lui et sa musique ont laissée sur ce monde”, Haney ajoutée. “C’est avec une conviction absolue que nous disons que cela ne peut plus se produire tout en continuant à collaborer avec Dean Guitares.”

Plus tôt aujourd’hui, Evan Rubinson a publié la déclaration suivante : « Nous avons toujours traité Dîme et son frère Vinnie avec le plus grand respect et loyauté. Nous entretenons une relation de longue date de 17 ans avec Dîme et Vinnie, et poursuivre cette relation avec Vinnie‘s estate du côté ddrum.

« Nous sommes choqués et attristés de voir les actions qui Mme Haney a pris après à la fois le Abbott frères sont décédés tragiquement et nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Cependant, il est regrettable que Mme Haney a permis à ses demandes et accusations irréalistes de dicter l’avenir de la Dimebag darrell héritage en l’absence de Dîmela famille immédiate de.

“Dean Guitares est fier d’avoir joué un rôle pour assurer DîmeL’héritage de non seulement a survécu, mais a prospéré au cours des 17 dernières années. Nous avons soutenu le domaine par le bien et le mal. Mme Haneyles affirmations de – à tous les niveaux – sont sans fondement, sans aucun fondement et non fondées sur la réalité. Nous laisserons éclater toute la vérité au fur et à mesure que la procédure judiciaire suivra son cours.”

Dimebagaffiliation avec doyen remonte à quand il avait 14 ans. Il a joué doyen guitares partout PANTERAest l’apogée au milieu des années 90. Il est passé à Guitares Washburn fin de la décennie, à une époque où Dean Guitares avait pratiquement disparu du marché américain. Mais quand Dimebagcontrat avec Washburn terminé, il a signé un accord d’approbation avec doyen, lequel Elliot Rubinson avait ressuscité. Dimebag décédé trois semaines plus tard à l’âge de 38 ans.

Dimebag et son frère Vinnie Paul co-fondé PANTERA. Lorsque PANTERA ont rompu en 2003, ils ont formé PLAN DE DÉGÂTS. Le 8 décembre 2004, alors qu’il se produisait avec PLAN DE DÉGÂTS à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène troublé qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).