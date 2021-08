Le PDG de Dentsu India, Anand Bhadkamkar, quitte ses fonctions

Son dernier jour à l’organisation est le 31 août 2021

Anand Bhadkamkar, PDG de dentsu India a démissionné de l’entreprise. Son dernier jour de travail au sein de l’organisation est le 31 août 2021. Ashish Bhasin, PDG, APAC et président Inde, et Peter Huijboom, PDG mondial, médias et clients mondiaux assumeront la direction intérimaire et quotidienne de dentsu India pendant que l’entreprise achève sa recherche d’un successeur à Anand Bhadkamkar, qui quitte dentsu le 31 août, a indiqué l’agence dans un communiqué.

« Pour garder une longueur d’avance sur les opportunités de croissance et le potentiel que nous voyons pour nos clients et nos équipes, nous allons de l’avant avec dentsu India 2.0. Ceci est crucial pour réaliser notre ambition globale de devenir le réseau le plus intégré au monde. Au cours de la dernière année, et malgré la pandémie, nous avons commencé à optimiser notre portefeuille de marques en six marques leaders mondiales, nous rendant plus agiles et plus simples pour que nos clients accèdent à nos capacités et talents de classe mondiale », a ajouté dentsu India dans le déclaration.

Il a ajouté qu’avec cette nouvelle structure, la société est bien placée pour débloquer des niveaux plus élevés de performance commerciale, d’innovation et de stratégies axées sur les solutions pour ses employés et pour ses clients. “Nos ambitions et nos objectifs sont interconnectés, et c’est le début de la nouvelle voie du succès de dentsu India 2.0”, a déclaré la société.

Bhadkamkar est associé à Dentsu Aegis Network India depuis 2008. Il a été promu PDG de Dentsu India en 2019 après ses fonctions de COO et CFO de l’Asie du Sud. Avant Dentsu, il a été associé à des organisations telles que Lintas India Pvt Ltd où il a travaillé pendant huit ans en tant que vice-président des finances, et avec Ernst & Young pendant quatre ans en tant que responsable de l’audit.

