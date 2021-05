Le PDG de Discord, Jason Citron, explique pourquoi il a rejeté 10 milliards de dollars de Microsoft | La technologie

Les applications de chat ont connu une croissance étonnante pendant la pandémie. Jason Citron, le PDG de Discord, en est conscient, et c’est pourquoi il a choisi de rejeter l’offre de plusieurs millions de dollars de Microsoft, pour rester indépendant.

L’application de chat textuel, audio et vidéo Discorde est un bon exemple que les réseaux sociaux peuvent être construits d’une autre manière. A atteint le 150 millions d’utilisateurs actifs, mais ne fait pas de publicité ni ne vend de données client. Et pourtant est rentable grâce aux abonnements, qui offrent de meilleurs emojis, des avatars animés, des vidéos haute résolution et une augmentation de la taille des documents partagés, jusqu’à 100 Mo.

C’est l’application de chat la plus populaire axée sur les jeux vidéo, les loisirs et les études, et pour cette raison, selon Bloomberg, Microsoft aurait proposé à ses fondateurs, Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy, rien de moins que 10 milliards de dollars pour l’acheter. Mais ils ont rejeté l’offre, parce qu’ils croient qu’ils peuvent devenir plus indépendants.

Le site Web de Business Insider a interviewé Jason citron, fondateur et PDG de l’entreprise, qui explique son projets futurs pour Discord, où l’audio est très présent, dans une tentative de ne pas permettre à ClubHouse de gagner du terrain, qui vient de sortir sur Android.

Discorde est une application de chat créée en 2015, en réponse aux limitations des chats vocaux qui existaient à l’époque dans le monde des jeux vidéo.

Bien que la plupart de ses serveurs soient dédiés à ce divertissement, il s’agit d’une application à usage général qui est également utilisée pour discuter avec des amis, commenter le cinéma, la politique, les études, et tout autre sujet imaginable.

Il ne s’agit pas seulement de bavarder. Ils peuvent aussi être envoyer des fichiers, partager l’écran, jouer à des jeux, regarder des films en groupeet autres activités. Discord est disponible en tant qu’application pour PC, Mac, Linux, iOS et Android. Mais cela fonctionne aussi directement dans le navigateur, dans le cas d’un PC.

Discord récemment sorti Fonction Scénarios, qui vous permet de créer des salles pour donner des conférences ou des conférences, principalement par des personnes célèbres. C’est une réponse au succès de ClubHouse, mais comme l’explique Jason Citron dans Business Insider, cela a été inventé par eux: “Les gens faisaient déjà tout cela sur Discord depuis quelques années, bien avant que ClubHouse et ces nouveaux services ne débarquent.”

Discord va encore plus loin, souhaitant tester des événements audio avec des personnalités célèbres, mais entrée payante.

Bien qu’elle ait été accusée d’abriter des groupes d’extrême droite, Discord rappelle que plus de 2000 communautés extrémistes ont déjà fermé leurs portes, suite à l’assaut du Capitole.

Le PDG de l’entreprise explique comment ils ont réussi à créer un réseau social qui ne vit pas de l’espionnage et du suivi de ses utilisateurs: “Discord a été conçu différemment depuis le début. Il est important de savoir que Discord n’a pas de murs de publication: rien ne va devenir viral. Vous n’avez pas besoin de faire défiler sans fin. Grâce aux abonnements, nous avons construit un entreprise saine à ce jour sans avoir besoin de diffuser des annonces ou de vendre les données de nos utilisateurs. “

Discord montre que vous pouvez créer un réseau social qui n’espionne pas les utilisateurs, et en même temps rester libre … et indépendant. Est-ce que ce sera comme ça pendant longtemps?