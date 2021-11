Le PDG de Discord révèle des plans potentiels pour intégrer le service au réseau Ethereum

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon une capture d’écran partagée par le PDG de Discord, il y aura des options pour lier la plate-forme au réseau Ethereum, ouvrant même la possibilité d’utiliser des portefeuilles tels que MetaMask.

L’application pour ordinateurs et appareils mobiles à travers laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec des groupes et des communautés partageant les mêmes idées, Discord, a apparemment l’intention d’intégrer Ethereum dans sa plate-forme.

Ethereum et Discord ?

Cela a été révélé par le PDG de Discord, Jason Citron, qui a publié via son compte Twitter une image où il faisait allusion à ce fait, dans ce qui semble être une capture d’écran montrant comment lier l’application de chat à la monnaie numérique.

probablement rien pic.twitter.com/p4P6MoNGgd – Jason Citron (@jasoncitron) 8 novembre 2021

Comme vous pouvez le voir sur l’image, la connexion entre Discord et le réseau Ethereum ressemble à une propriété qui pourrait être disponible bientôt, peut-être dans une mise à jour ultérieure. Il est également apprécié qu’il sera possible de connecter à la fois MetaMask et WalletConnect à l’application, et éventuellement à d’autres portefeuilles prenant en charge ce type de connexion.

La réponse est venue en réponse à la newsletter présentée par Packy McCormick, dans laquelle il qualifiait à juste titre Discord de plate-forme potentiellement bonne pour le Web3. Ici, Citron a partagé la capture en question, semant l’attente sur ses followers par rapport à une éventuelle arrivée d’Ethereum au service.

Certaines préoccupations

Si cette annonce a suscité de nombreuses réactions positives, elle a également suscité des doutes et des inquiétudes chez certains utilisateurs, notamment en raison du grand nombre d’arnaques et de tentatives de phishing qui prolifèrent dans de nombreuses communautés qui font vivre Discord.

À ce sujet, Citron a précisé qu’ils travaillaient dur pour bloquer la voie aux mauvais acteurs et a commenté :

« Le spam et la sécurité sont une priorité pour nous dans cet espace. Nous avons récemment créé une équipe qui y travaille spécifiquement. Nous offrirons plus d’informations bientôt ».

Bien que l’intégration avec Ethereum semble être en cours, jusqu’à présent, ni Citron ni les membres de l’équipe Discord n’ont offert plus d’informations à ce sujet, on ne sait donc pas quand ces nouvelles propriétés seront disponibles pour les utilisateurs du service.

