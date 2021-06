Le PDG de Disney a des pensées franches pour les fans qui veulent une option Disney + moins chère et financée par la publicité

Bing, bang, boum. Contrairement à certains dirigeants d’entreprise, Bob Chapek n’a pas hésité à aller droit au but en confirmant que Disney + ne cherche pas à imiter l’option moins chère et intégrée à la publicité que HBO Max fait actuellement la promotion. Au moins Chapek était honnête à propos de ses réflexions sur une option moins chère, et ce n’est pas comme s’il parlait de folie. Les options de prix Disney + actuelles sont tout à fait faisables, en particulier avec le forfait Hulu et ESPN +. Par rapport à d’autres services de streaming, c’est déjà l’une des options les moins chères, surtout si l’on considère la vaste bibliothèque de contenus de l’entreprise.