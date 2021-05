Le PDG de Disney défend la libération de Black Widow à Disney + et aux théâtres

Les fans de Marvel peuvent revoir le temps de Black Widow dans le MCU jusqu’à présent sur Disney +. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Compte tenu de la façon dont les cinémas du monde entier ont été fermés ou à capacité limitée, les studios ont dû s’adapter d’une manière que l’industrie n’avait jamais fait auparavant. Warner Bros. a pris la décision de publier de nouveaux films sur HBO Max pour une durée limitée sans frais supplémentaires. Pour House of Mouse, de nouvelles versions ont été apportées à Disney +, mais moyennant des frais supplémentaires en plus des frais d’abonnement de l’application. Bien que Black Widow marque la première (et probablement la seule) fois que cela arrive à un blockbuster Marvel.